Der Sandmann kommt

Markus Köller/HMB-Media/imago images »Ich sitz’ in der Küche nachts und zähle meine Lichtblicke«: OG Keemo

»Zurück vom Gulag / Du fickst mit ’nem Poltergeist / Zehn von euch zehn sind soft / Meine Augen sind Dollar-Signs«. Man weiß gar nicht, mit was man anfangen muss, was Stalin nicht oder nur vielleicht gesagt haben soll. Dann halt das, was er nicht gesagt hat: »Kein Mensch, kein Problem«, sagte Stalin, aber als Figur im Roman »Die Kinder vom Arbat« von Anatoli Rybakow. Gäbe es keinen Menschen, genauer: keinen Mann, dann hätte der zum Kampf abgerichtete Hund nicht nur nichts zum Beißen, er würde halt gar nicht erst zuschnappen wollen, statt dessen würde er sich um seine Ruhe bemühen. Keine Probleme haben.

»Ich ripp’ einen Nigga komplett in seinem Distrikt / Der kontert mich nicht, weil er weiß, ich mach’ ihn zur Statistik (Pow!)« sind zwei Lines aus »Civic«, die auf der Wahrheit aufbauen, die Stalin geäußert haben soll, dass der Tod eines einzelnen Menschen (sprich, eines Bekannten) Tragödie sei und der Tod von Millionen (also irgendwelcher) nur Statistik, eine bloße Zahl.

Es geht um Gesellschaft, ihr Übles und Nötiges. Dass alles Sozialprodukt ist, erzählt OG Keemo, selbst schwarz und von Rassismus betroffen, vers­episch auf seinem zweiten Album »Mann beißt Hund«: der Honda Civic, den drei Jugendliche knacken, genauso wie die drei ausm Block auch. Klauen, kiffen, dealen, killen, von einer Fußballkarriere träumen – alles ist als Zurückbeißen gemeint. Probleme machen heißt, Probleme kriegen.

In seinem Konzeptalbum sind Pro­bleme wie Menschen so überanwesend, wie wenn man raus auf die Straße geht. OG Keemo, der sich die Beats mit Soulfanfaren, gezackten Streichern und Keyboard-Chords wieder von Funkvater Frank hat bauen lassen, verzichtet auf Partypotential. Keine eingängigen Refrains. Die Beats sind Grundierung, wichtig ist, was obendrauf kommt, es gibt zu vielzu sagen.

Rhapsodische Tracks sind im Deutschrap wenige, statt dessen wird darauf gesetzt, die Hooks ins Langzeitgedächtnis zu treiben, als hätte je jemand erlaubt, von Ohrwürmern in die Dämlichkeit penetriert zu werden. Hört man »Mann beißt Hund«, ist es unverantwortlich, je wieder einen Rapsong unter dem Primat der Tanzbarkeit zu produzieren.

Und um Verantwortung geht es. Verantwortlich für den R ’n’ B im seichten Song »Petrichor« ist Sumpa und sein zartes Kontrastprogramm zum Charakterbass in der Stimme des Rappers aus der Mainzer Papageiensiedlung, der festlegt, dass es Autotune nicht gibt, und sich damit anstrengt, die miese Welt ein Stück besser zu machen.

Petrichor, der Geruch von Regen auf trockener Erde, ist das Initial für das Folgende, in das Kehrreime reindürfen. Und wenn Hooks, wenn Niederschlag, der ab und zu runter muss, dann prasselnd, dann weitest weg von poppig, dann: »Wenn es regnet, regnet’s richtig / Ich sitz’ in der Küche nachts und zähle meine Lichtblicke / Sie lässt mich jeden Abend im Glauben, ich sei glücklich / Ich lass’ sie denken, dass ich’s nicht wüsste.« Und wenn Verse mit Memefaktor, dann: »Ich bin der älteste junge Mann der Welt« geht durchs Netz, arrangiert zu einem Foto von Philipp Amthor. Alles durch die Übertreibung genau richtig, der Lichtblick »schon seit Jahren schwanger mit Achtlingen«.

Rapperin Layla hat OG »Ich bin, warum’s hier hässlich ist« Keemo in ihrem Musikvideo aus dem vergangenen Mai zu einem »Dichter« gemacht; ein sprachlicher Übertreiber, ein Dichter unter den Deutschrappern, war er vorher schon. Leipzigs Morlockk Dilemma stürzt das noch nicht vom Thron, aber da wächst was nach vielleicht.

Fortschreiben von Gewesenem. »Sandmann« des 28jährigen Keemo passt seltsam in einen Großraum am Samstag abend. Kein schweres Storytelling, dagegen beißen sich die sozialrealen Themen bewusst in die Beats zum Kopfnicken: »Disrespect’ ein Nigga, mach’ ein Nigga zum Skelett, oh / Schlafe unbequem mit Hunnis unterm Bett, oh«. »Sandmann« bricht mit dem Konzept von »Mann beißt Hund« und erinnert nicht nur durch den Titel an »Geist«, das Vorgängeralbum mit dem Song »Zinnmann«. Keine bleifreie Munition wird mehr verteilt, es gibt jetzt Hausbesuche, E. T. A. Hoffmanns Horror wird wahr: »Sandmann kommt«, oder, aus »Vögel«: »Ich wette, die Jungs fangen zu wimmern an / Wenn alles nach Plan geht, dann landet jemand heute noch im Nimmerland.«

Als wäre Leichtigkeit zu leichter Scheiß, zu einfach, zu blöde, springt Keemo mit dem sechseinhalbminütigen Track »Vögel« zurück in die Erzählerrolle. Zoom raus aus den galligen Verhältnissen, in die man nicht erst eintauchen muss, weil schon da, deshalb hoch, hoch in die Vogelperspektive: »Das ist also die Siedlung, wie Gott sie sieht / Ich stehe auf dem Kopf des Riesen und triumphiere mit wunden Händen, am Ende hab’ ich ihn doch besiegt / Jetzt kann mir egal sein, ob der Block mich liebt / Denn ich spür’ oft nicht mal Nostalgie.« Bloß: Der Sieg ist falsch. Am Ende fällt er vom Himmel, der David von der Straße wird zu Ikarus, der auf den Teer zurückknallt, und zack: Den einen Menschen gibt’s nicht mehr. Tragödie und Statistik. Beides.