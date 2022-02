Stimmung kippt

Benoit Tessier/File Photo/REUTERS Der französische Einsatz »Barkhane« hat in Mali bislang mehr Schaden als Nutzen gebracht (Ndaki, 29.7.2019)

Mali begehrt auf. Seit der westafrikanische Staatenbund ECOWAS am 9. Januar harsche Sanktionen gegen das Land verhängt hat, die die Militärregierung in Bamako strangulieren sollen, geht es Schlag auf Schlag: Die Regierung, überzeugt, dass die Sanktionen auf den Druck der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich zurückzuführen sind, lässt sich von Paris nichts mehr bieten. Kaum war der Streit um Flugerlaubnisse für Militärflugzeuge und Drohnen aus Europa über malischem Territorium halbwegs beigelegt, da machte Bamako klar, dass die französischen Streitkräfte künftig nicht mehr nach Kolonialherrenart in Mali operieren können: Nachdem Paris ein dänisches Kontingent für die multinationale Truppe »Takuba« in das Land beordert hatte, ohne sich angemessen mit Bamako abzustimmen, ließ die Militärregierung die dänische Einheit postwendend wieder die Rückreise antreten.

Und es ging weiter. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian empörte sich über den Rauswurf mit scharfen Verbalattacken, beschwerte sich über Bamakos Militärkooperation mit Russland und rief zu weiteren Sanktionen auf. Sein malischer Amtskollege Abdoulaye Diop warnte, Frankreich solle sich zurückhalten und gefälligst Malis Souveränität achten. Aus Paris kamen weiterhin abfällige Töne – am Montag wurde der französische Botschafter aus dem Land geworfen.

Klar ist schon jetzt: Mit den aus Europa geführten Militäreinsätzen im Sahel wird es kaum weitergehen wie bisher. Nicht nur in Mali begehrt eine Militärregierung, die mit Europa kollaborierende einheimische Eliten gestürzt hat, gegen die selbstherrliche, mit krasser Inkompetenz gepaarte Arroganz der europäischen Mächte auf. Im angrenzenden Burkina Faso haben Militärs gerade ebenfalls eine von Paris abhängige Regierung gestürzt. Die Stimmung im Sahel kippt. Und abgesehen davon, dass die Situation kaum noch schlechter werden kann, als sie es in den vergangenen Jahren unter europäischer Ägide geworden ist – es bietet sich, aktuell in Mali, eine Alternative an: die Militärkooperation mit Russland.

Was daraus wird, ist eine völlig andere Frage. Die Mächte der EU aber stehen nun so langsam vor der Wahl, entweder die Rolle des sich überlegen fühlenden Europäers abzustreifen und mit den Sahelstaaten einigermaßen auf Augenhöhe zu kooperieren – oder bald aus der Region abzuziehen. Über letzteres denkt neben Paris auch Berlin nach, und zwar bereits seit längerer Zeit. Der Grund: Der Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen; es zeichnet sich eine Niederlage wie in Afghanistan ab. Ist es da nicht taktisch geschickter, erhobenen Hauptes zu weichen, solange es noch geht, anstatt irgendwann die eigenen Streitkräfte erneut überstürzt evakuieren zu müssen? Klar: Ein Abzug wäre mit herbem Einflussverlust verbunden; das hielt »uns Europäer« (von der Leyen) bisher noch zurück. Das unbequeme Aufbegehren in Mali aber könnte die Lage ändern.