Otte: Spende über 20.000 Euro an AfD

Berlin. Der frühere Vorsitzende der rechten »Werte-Union«, Max Otte, spendete Anfang 2021 dem AfD-Kreisverband im sächsischen Görlitz 20.000 Euro. Das bestätigte Otte am Donnerstag gegenüber dpa. Dem Kreisverband Görlitz gehört auch AfD-Chef Tino Chrupalla an. Otte sagte, er schätze Chrupalla »als bodenständigen und bürgerlichen Politiker«. Nachdem die CDU Otte wegen dessen Kandidatur für das Bundespräsidentenamt auf AfD-Ticket die Mitgliederrechte entzogen und ein Ausschlussverfahren eingeleitet hatte, legte der 57jährige am vergangenen Wochenende den Vorsitz der »Werte-Union« nieder. (dpa/jW)