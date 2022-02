Chronisch unterfinanziert

Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa

Die Universität in Halle steht nach eigenen Angaben vor einschneidenden Personal- und Strukturveränderungen wegen chronischer Unterfinanzierung. Gegen entsprechende Kürzungen haben am Donnerstag mehrere hundert Studenten und Mitarbeiter der Hochschule auf dem Universitätsplatz protestiert. Sie befürchten einen Kahlschlag in nahezu allen Bereichen von Lehre und Forschung, wie Redner sagten. Demnach könnte es künftig allein 3.000 Studienplätze und 30 Professuren sowie einige Studiengänge weniger als die derzeit 260 angebotenen geben. (dpa/jW)