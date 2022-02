Nachschlag: Zum Heulen

Image courtesy C20TH FOX / TWENTIETH CENTURY FOX ICE AGE 3 TM and 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation/imago images/Ronald Grant Otto in seiner wahren Gestalt: Riesenfaultier Sid

Wenn von »Ice Age« die Rede ist, quatschen immer alle von Scrat, dem bescheuerten Rattenhörnchen mit Zähnen eines zu klein geratenen Säbelzahntigers. So große Augen, guck mal, und der buschige Schwanz, voll cute! Glücklicherweise taucht das Scheißvieh mit der doofen Eichel in »Ice Age« (dem Original von 2002) nur in ein paar Szenen parallel zur Haupthandlung auf. Es lenkt also kaum ab von der nach drei angemessen großen Gläsern Wein in alberner Laune recht schmerzfrei zu ertragenden Drei-Männer-und-ein-Baby-Digitrick-Variante mit Mammut Manfred, Säbelzahntiger Diego und Riesenfaultier Sid (Otto Waalkes’ beste Filmrolle). Obwohl, na ja, ganz schmerzfrei wird es natürlich nicht, wenn Manfred sich in einer Steinzeithöhle seiner ermordeten Mammuteltern erinnert oder wenn Großkatze Diego (scheinbar) in den Schnee beißt. Menschen mit einem Herz für Hollywood müssen da selbstverständlich weinen. Der Autor auch? Das wüssten Sie gern, was? (msa)