»Warum tust du nichts, Gott?«

In Ihrem Debütroman »Ist hier das Jenseits, fragt Schwein« schicken Sie ein Schwein und einen Dachs mit einem Wechselapparat zu Gott, und von dort reisen die drei ins Jenseits – eine All-Inclusive-Hotelanlage am Meer. Wie stellen Sie selbst sich das Jenseits vor?

Als ganz grandioses Nichts. Und wenn ich Lust auf mehr habe, dann nehme ich noch ein paar Wolken, färbe sie violett ein und statte alle Gestorbenen mit einem Fernseher aus, auf dem sie sich Erinnerungen ihres Lebens reinziehen können.

Haben Sie Ihre Protagonisten von Anfang an als Tiere gesehen?

Ja. Schwein war von Anfang an ein Schwein. Ein aufrecht gehendes zartrosa Schwein mit dünnen Vorderbeinen, die es selbst als Arme bezeichnete. Es steckte in einem blauen Overall und seine beste Freundin Reh in einem karierten Badeanzug. Und Dachs fand ich vor seiner Werkbank, er trug eine Brille mit runden Gläsern auf der Nase.

Und wie ist die Entscheidung gefallen, die Tiere bei Gott landen zu lassen?

Da müssen Sie Dachs fragen, er hat das Gerät erfunden. Er wollte wissen, wie es hinter dem Himmel aussieht und wer all das eigentlich erfunden hat. Ich weiß nur: Es hätte nicht anders kommen können. Gott gehörte von Anfang an in diesen Text. Er schien mir mit Schwein, Dachs, Reh und allem Getier auf der Erde irgendwie verwandt zu sein und musste aus seinem Trott gerettet werden.

Hat diese Art der Abstraktion das Schreiben erleichtert?

Es war mir, als spränge ein Knopf vom engen Schreibkragen. Und das Tiere­schreiben schlug sich bald auch in meinem Menschenleben nieder: Plötzlich sah ich nur noch Tiere. So änderte sich der Blick beim Schreiben: Auf der Straße stritten sich zwei Pferde, eine Giraffe lackierte sich die Nägel, während daneben ein alter Bison in seiner Handtasche wühlte.

Beim Lesen bewirken die Protagonisten jedenfalls einen verblüffenden Effekt. Indem Sie die Tiere menschlich handeln lassen, machen Sie die Absurdität des Lebens sichtbar. Wann ist Ihnen die Wirkung klar geworden, und hat es das Arbeiten lustvoll gemacht?

Das ahnte ich vom ersten Schweinssatz an. Der Kummer eines Rehs, die Ungeduld eines Hirschs – das vermochte mich gleichzeitig zu amüsieren und traurig zu machen. Diese Spannung zwischen heiter und betrübt halte ich für mit das Schönste, was mir beim Schreiben passiert ist.

Gibt es denn eine andere Möglichkeit, die Widersprüche des Alltags auszuhalten?

Es gibt die Möglichkeit, einen Schutzmantel von »KEEP SAFE 200« anzuziehen und ihn nur an einzelnen Stellen zu öffnen, beispielsweise einen Arm in die Welt hinaushängen zu lassen. Und wer ganzkörperempfänglich bleiben möchte: keine Betäubungsmittel, keine Felle, keine starren Strategien. Genießen, nachts genug träumen, morgens aus dem Zeitungsartikel Wörter schneiden und ein Gedicht legen, in Chören singen, täglich gegen ein belangloses Gesetz verstoßen, über die Bedingungen dieses Zeitalters lesen, widerspruchsfähig bleiben, allenfalls meditieren, die Seiten dehnen, Gutenachtkuss nicht vergessen.

»Willst du so viele Städte, so viel Verkehr? Du hast ja kaum noch freies Land. Warum tust du nichts?«, wird Gott von seinen Kolleginnen und Kollegen gefragt. Was könnte er denn tun, wenn er nicht so melancholisch wäre?

Es kann sein, dass Gott Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre zu filtern wüsste. Es kann auch sein, dass er die Sonne ausschalten und damit der Erde ein abruptes Ende bereiten könnte. Gott könnte alles – und er fühlt sich in dieser Vormachtstellung völlig fehl am Platz. Lieber möchte er mit seiner Schöpfung mitleben und -leiden. Die Erde ist alt, Gott auch, und er ist nicht der Typ für die Innovation, wie man auch an der Einrichtung seiner Wohnung sieht. Er ist ein müde gewordener Melancholiker, der zu oft alleine ist.

Das klingt ein wenig wie die Klischeevorstellung von einem Autor.

Leider, ja. Wenigstens ist Dachs, der als Erfinder der Wechselanlage ja auch ein Schöpfer ist, kein Nostalgiker, und ich gehe davon aus, dass er mit seiner Zeit und ihren Veränderungen mitwachsen wird. Ich sehe ihn noch im hohen Alter an neuen Gerätschaften tüfteln … Und wer weiß, vielleicht besucht Gott ja mal einen Kurs oder lässt sich umschulen.