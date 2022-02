Finanzkapital wählt mit

imago images/PanoramiC Éric Zemmour während seines Wahlkampfauftritts am Sonnabend in Lille

Frankreichs extreme Rechte steht aktuell so stark da wie vielleicht noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch die Faschos sind in zwei unversöhnliche Lager gespalten, die am Wochenende nun endgültig miteinander gebrochen haben. Die Auseinandersetzung ist deshalb so virulent, weil sie alte Gräben innerhalb der extremen Rechten wiederbelebt, die nie wirklich verschwunden waren. Éric Zemmour repräsentiert die identitäre, neoliberale Rechte, die besonders im Süden des Landes vertreten ist, während Marine Le Pen für einen starken Sozialstaat wirbt, der sich nur noch um die »richtigen« Franzosen kümmern soll. Damit will sie vor allem bei Arbeitern und Erwerbslosen in Nordfrankreich punkten.

Lange Zeit schien die Spaltung der extremen Rechten in Frankreich überwunden. Jean-Marie Le Pen hatte es geschafft, unter dem Motto des »nationalen Kompromisses« die verschiedenen Strömungen unter dem Dach des Front National zu vereinen. Davon profitierte anfangs auch seine Tochter, die die Partei im Jahr 2011 übernahm. Weil sie jedoch Ambitionen auf das höchste Staatsamt hegt und wegen des französischen Mehrheitswahlrechts dafür eine breitere Basis benötigt, brach sie mit dem Vater und leitete die Strategie der »dédiabolisation« (Entdiabolisierung) der Partei ein. Mehrere prominente Köpfe wurden rausgeworfen – selbst der Vater und Gründer der Partei musste 2015 gehen – und schließlich die Partei in Rassemblement National umbenannt. Die »Sozialpopulisten« aus dem Norden setzten sich gegen die Rechtsliberalen aus dem Süden durch.

Dem französischen Finanzkapital gefiel das nicht. In den vergangenen Jahren versuchte es, diese Entwicklung zu korrigieren, indem die Nichte von Le Pen, Marion Maréchal, ins parteiinterne Rennen geschickt wurde – der Versuch war allerdings erfolglos. So blieb nur noch der Weg, eine andere Bewegung aufzubauen, was mit Zemmour nun »geglückt« ist. Dieser wurde neben mehreren Bankiers und Unternehmern vor allem vom Milliardär und Medienmogul Vincent Bolloré aufgebaut.

Auch die vor einem Jahr bekanntgewordenen Putschgelüste innerhalb des Militärs wurden damit beruhigt. Die Generäle, die vor einem »drohenden Bürgerkrieg« warnten, haben mit Zemmour ein öffentlichkeitswirksames Sprachrohr bekommen. Es ist somit auch kein Zufall, dass der einflussreiche General Bertrand de La Chesnais im Dezember zu Zemmours Wahlkampfdirektor ernannt wurde.

Die Strategie hinter dem Kandidaten Zemmour scheint nicht die unmittelbare Wahl zu sein, sondern die danach zu erfolgende Neuausrichtung der extremen Rechten. Denn eine Niederlage im bereits dritten Anlauf bei der Präsidentschaftswahl dürfte Le Pen politisch nicht überleben – dann wäre das Feld frei für das rechtsliberale Lager. Vater und Nichte könnten damit ihre Revanche nehmen.