»Nur Show«

Majid Asgaripour/REUTERS/Mehr News Agency/ Atomkraftwerk Buschehr im Süden des Iran (2010)

In den seit Anfang April 2021 geführten Wiener Gesprächen zur Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran gibt es Bewegung. Am Freitag wurde gemeldet, dass US-Außenminister Antony Blinken mehrere Ausnahmegenehmigungen – sogenannte Waivers – unterzeichnet habe, die es erlauben, zeitweise auf die praktische Anwendung bestimmter Strafmaßnahmen gegen Teheran zu verzichten. Einige deutsche Medien behaupteten daraufhin, die USA hätten Sanktionen gegen das iranische Atomprogramm »aufgehoben«. Das ist mit Sicherheit falsch: Alle vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump angeordneten Maßnahmen bleiben unverändert in Kraft. Die Ausnahmegenehmigungen müssen, je nach einzelner Festlegung, alle 60 oder 90 Tage erneuert werden. Dem Kongress muss dazu eine begründete Entscheidung mitgeteilt werden. Sonst gelten die Sanktionen wieder.

Zu dem Vorgang am Freitag gab es bis Sonntag nachmittag keine offizielle Mitteilung aus dem State Department, sondern nur ein kurzes getwittertes Dementi von Pressesprecher Edward Price. »Wir haben dem Iran keine Sanktionserleichterungen gewährt und werden das nicht tun, sofern Teheran nicht zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehrt«, hieß es dort ohne weitere Erklärung. Gemeint ist der auch als Wiener Abkommen bezeichnete »Joint Comprehensive Plan of Action«, der am 14. Juli 2015 nach monatelangen Verhandlungen von den Außenministern des Iran, der USA, Russlands, Chinas, der BRD, Großbritanniens und Frankreichs sowie der Außenpolitikchefin der EU unterzeichnet wurde.

Trump erklärte am 8. Mai 2018 den Austritt der USA aus dem JCPOA und kündigte an, dass in zwei Schritten alle Sanktionen wieder in Kraft treten würden. Bei der Umsetzung dieser Absicht sparte der damalige US-Präsident aber mehrere Maßnahmen zunächst aus, indem er von der Möglichkeit der Ausnahmegenehmigungen Gebrauch machte. Das betraf Punkte, die im Anhang III des Wiener Abkommens unter dem Titel »Zivile nukleare Zusammenarbeit« erfasst sind. Sie sollten es Russland, China, Großbritannien und anderen Staaten erlauben, mit dem Iran bei einigen Vorgängen zu kooperieren, die zur Erfüllung des JCPOA unerlässlich sind, ohne deswegen US-Strafmaßnahmen befürchten zu müssen.

Dazu gehören zum Beispiel die Versorgung des Atomkraftwerks bei Bu­schehr und des noch zur Zeit des Schahs von den USA gelieferten Versuchsreaktors in Teheran mit russischen Brennstäben. Auch die Mitwirkung Chinas und Großbritanniens bei der im JCPOA vereinbarten Umrüstung des Schwerwasserreaktors in Arak oder die Ablieferung von leicht angereichertem Uran in Russland und von schwerem Wasser in Oman.

Dass diese Kooperationen trotz des einseitigen Ausstiegs aus dem Wiener Abkommen weiterhin funktionierten, lag selbstverständlich im Eigeninteresse der herrschenden Kräfte der USA. Das hinderte den oft spontan und irrational agierenden Trump aber nicht, auch diese Zusammenarbeit in mehreren Schritten unter Strafandrohung zu stellen, indem er die fällige Verlängerung der »Waivers« verweigerte. Die letzten vier Ausnahmegenehmigungen wurden im Mai 2020 gestrichen. Sie betrafen unter anderem den Umbau des Reaktors in Arak, die Versorgung des Reaktors in Teheran und den Rücktransport von dessen verbrauchten Brennstäben nach Russland.

Nur für diese vier Maßnahmen hat Blinken, sofern die Presseberichte zutreffen, am Freitag die »Waivers« unterschrieben. Die Meldungen darüber beziehen sich bisher nur auf eine unveröffentlichte Mitteilung der US-Regierung an den Kongress, die an die Nachrichtenagentur AP gelangte.

Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian bezeichnete die Geste der US-Regierung zunächst als »gut, aber nicht genug«. »Positive Entwicklungen«, die es in letzter Zeit bei den Wiener Gesprächen gegeben habe, blieben hinter den iranischen Erwartungen zurück. Deutlich schärfer urteilte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Ali Schamkhani, am Sonnabend in einem Tweet: Es handele sich nur um »eine Show«, die »nicht konstruktiv« sei.