Noch mal eine Milliarde mehr

Bernd Weiflbrod/dpa Baustelle ohne Ende: Es gibt große Zweifel daran, dass »Stuttgart 21« planmäßig fertiggestellt wird

Gegen den Umbau des Stuttgarter Bahnhofs regt sich seit Beginn heftiger Widerstand, und in die Geschichte wird »Stuttgart 21« eingehen als eines dieser Projekte, die erheblich teurer werden als zuvor geplant. Ursprünglich sollte es knapp 2,6 Milliarden Euro kosten, den Bahnhof in die Tiefe zu verlegen, dann wurden die Kosten schon auf 8,2 Milliarden Euro geschätzt. Nun sollen sie noch einmal ansteigen.

Nach Informationen vom Spiegel am Freitag steht die Deutsche Bahn kurz davor, einen weiteren Kostenanstieg zu verkünden. Nach einem Gutachten des Unternehmensberaters Pricewaterhouse Coopers (PwC) soll das Projekt eine Milliarde Euro teurer werden als zuletzt geplant. In den kommenden Wochen soll das Papier dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn vorgestellt werden. Das Bauvorhaben sieht vor, dass der Hauptbahnhof der baden-württembergischen Landeshauptstadt in den Untergrund verlegt und über ein aufwendiges Tunnelsystem an das Bahnnetz angeschlossen werden soll. Wann »Stuttgart 21« fertig sein wird, ist genauso unklar wie die Frage, wer am Ende die Mehrkosten tragen wird.

Nach Informationen des Spiegels haben die Gutachter große Zweifel daran, dass der Bau rechtzeitig fertiggestellt sein wird. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 soll er planmäßig an den Start gehen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn habe dem Spiegel gesagt, die Frage sei, ob der Bau so beschleunigt werden könne, »dass dieser Zeitplan ohne allzu große Kostensteigerungen realisiert werden kann«.

Zu allen Problemen kommt noch die Forderung des baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) hinzu, den Bahnhof um eine Zusatzstation zu erweitern. Weder der Bahn-Konzern noch Stadt und Region Stuttgart wollen diese zusätzliche Station. Doch Ende Dezember hatte Hermann gegenüber der Schwäbischen Zeitung erklärt: »Wie die meisten Bahnexperten bin ich überzeugt davon, dass wir ab 2030 einen zusätzlichen unterirdischen Bahnhof für den Nah- und Regionalverkehr im Hauptbahnhof brauchen, um den Bahnknoten Stuttgart auch für den Bedarf über das Jahr 2030 hinaus leistungsfähig zu machen.« Wer letztlich für die horrenden Kosten des Bauprojektes aufkommen wird, ist bislang unklar und sorgt unter den Projektpartnern für Streit. Dem Grünen-Politiker schwebt vor, dass die Bundesregierung einen größeren Teil übernehmen soll. »Da müssen ernsthafte Gespräche geführt werden«, sagte er Anfang Januar.

Von den bislang eingeplanten Kosten von 8,2 Milliarden Euro sind nur 4,5 Milliarden abgesichert. Wegen des restlichen Defizits hat die Deutsche Bahn das Land Baden-Württemberg sowie Stadt und Region Stuttgart verklagt. »Der Bund geht davon aus, dass sich die Projektpartner an der Finanzierungslücke beteiligen«, sagte Hermann im Januar und stellte klar: »Das Land wird für das Defizit nicht mit aufkommen.« Der Verkehrsminister berief sich dabei auf die Finanzierungsverträge des Projekts. Der Beitrag des Landes sei demnach bei 930 Millionen Euro gedeckelt. Man wolle nur dann weitere Mittel zur Verfügung stellen, wenn der Bahnhof um die zusätzliche, unterirdische Regional- und Nahverkehrsstation erweitert wird.

Auch der Landeschef des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Lieb, sieht den Bund in der Pflicht, das Defizit auszugleichen. »Stuttgart 21« sei einst auf politischen Druck begonnen worden. Deshalb müsse auch der Bund als Eigentümer der Bahn für die Unwirtschaftlichkeit einstehen. Doch davon will das Bundesverkehrsministerium nichts wissen. Ein Sprecher wies diese Forderungen zurück und berief sich ebenfalls darauf, dass die Beiträge des Bundes zu dem Projekt vertraglich gedeckelt seien. »Eine weitere Beteiligung des Bundes an dem Vorhaben über die vereinbarten Festbeträge hinaus ist nach wie vor nicht vorgesehen.«

Einem Bericht des SWR von Mitte Dezember zufolge könnten die Kosten des Bahnhofs sogar noch die PwC-Pro­gnose übertreffen. Demnach rechneten Kritiker mit Kosten im zweistelligen Milliardenbereich. Der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung hatte demnach gesagt, er hoffe, dass die Endabrechnung »unter zehn Milliarden Euro bleiben und nicht bei zwölf Milliarden Euro liegen« werde. Wer für diese exorbitanten Kosten geradestehen muss, werden dann wohl die Gerichte klären müssen.