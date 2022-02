IPON Rechtes Feindbild Antifaschismus: Kundgebung der VVN-BdA zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus (Berlin, 8.5.2020)

Ausgelöst von einer Rechtsaußenpostille ist ein Kesseltreiben gegen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und einen antifaschistischen Verband entbrannt. Der Grund: Die SPD-Politikerin hatte im Juli letzten Jahres einen Gastbeitrag für die Zeitschrift Antifa der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) verfasst. Darin hatte die damalige Fraktionsvorsitzende der hessischen SPD nach Drohschreiben eines »NSU 2.0« erklärt, davor nicht zurückzuweichen, da der Kampf gegen Faschismus »zur politischen DNA« ihrer Partei gehöre. Da die 1947 von Überlebenden der faschistischen Konzentrationslager gegründete VVN im bayerischen Verfassungsschutzbericht als »linksextremistisch beeinflusst« aufgeführt wird, werfen Politiker von Union und AfD sowie die Springer-Presse Faeser nun vor, in einem »verfassungsfeindlichen Blatt« publiziert zu haben.

Losgetreten hatte die Kampagne am Mittwoch die Wochenzeitung Junge Freiheit mit ihrem Beitrag »Nancy Faeser und die Antifa«. Der CSU-Bundestagsabgeordnete und frühere Innenstaatssekretär Stephan Mayer bezeichnete gegenüber diesem Organ der Neuen Rechten Faesers Umgang mit »linksextremen Medien« als »in höchster Weise kritikwürdig und nicht akzeptabel«. Am Wochenende sprang die Springer-Presse auf den Zug auf. Die Antifa sei »Kampfblatt« einer »DKP-Vorfeldorganisation«, behauptete Bild. Wie sollten sich die Mitarbeiter der Verfassungsschutzämter fühlen, »wenn ihre oberste Dienstherrin mit Verfassungsfeinden auf Tuchfühlung geht«, beklagte der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries, der der SPD unterstellte, »auf dem linken Auge weitgehend blind« zu sein, in der Bild. In der Onlineausgabe der Welt am Sonntag, in der die 1970 geborene Faeser gar als Mitbegründerin der VVN-BdA bezeichnet wird, orakelte Chefredakteur Ulf Poschardt von »super Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilungen in der ARD«. Diese antisemitische Formulierung wurde später in »superlinken Aktivistinnen« geändert – ein »Fehler bei der Digitalisierung des Artikels«, so das Blatt. Faeser sei »untragbar«, forderte der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stephan Brandner, die Entlassung der Ministerin. Rückendeckung bekam die Sozialdemokratin von der Koalitonspartnerin FDP sowie der Partei Die Linke. Deren Kovorsitzende ­Janine Wissler würdigte, dass Faeser klar Position gegen Rechtsaußen beziehe.

Die VVN-BdA verurteile die Kampagne gegen Faeser als »Versuch, diejenigen einzuschüchtern, die sich gegen rechte Bedrohungen, Faschismus und Rassismus aussprechen«. Dieses Ansinnen geht nach hinten los: Über das Wochenende habe es bereits 176 Neueintritte in die VVN-BdA gegeben und stündlich würden es mehr, erklärte Pressereferentin Hannah Geiger Sonntag mittag gegenüber jW.

Die gegen sie erhobenen Vorwürfe seien »durchschaubar«, äußerte sich schließlich die Bundesinnenminiserin selbst am Sonntag über Twitter und versicherte: »Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt – und werde das auch weiterhin tun.« Dass dieser Einsatz nicht mit offenen Grenzen für Schutzsuchende gleichzusetzen ist, hatte Faeser zuvor mit ihrer direkt an ihren Vorgänger Horst Seehofer (CSU) anknüpfenden Forderung nach einer Stärkung der EU-Grenzbehörde Frontex zur weiteren Abschottung der Außengrenzen deutlich gemacht.