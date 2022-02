Medien im Kriegsmodus

Vadim Ghirda/AP/dpa Russlands Präsident Wladimir Putin wird von Medien und Politik hierzulande seit Jahren dämonisiert

Ob denn die Russen schon die Seelower Höhen eingenommen hätten, wollte ein Nutzer bei Twitter wissen. Er sei einige Zeit beschäftigt gewesen. Wie in diesem Tweet von Mitte Januar reagieren nicht wenige mit beißendem Sarkasmus auf das, was ihnen die bürgerlichen Medien zum Thema Ukraine vorsetzen. Vermutlich die einzige adäquate Reaktion angesichts der Berichterstattung von Spiegel, FAZ, Süddeutscher Zeitung, Bild, ARD, ZDF und Co., die seit Wochen unisono gegen Russland hetzen und sich geradezu in eine Kriegshysterie hineinsteigern.

Ein Schreckensruf, der heute höchstens noch als Witz durchgeht oder als Erinnerung an den Antikommunismus in den USA der 60er, wurde plötzlich als ernst gemeint verbreitet. »Die Russen kommen«, schallte es landauf, landab aus den Redaktionen, als hätte jemand in den Zentralen der Medienkonzerne und Fernsehsender die Sturmglocke geläutet. Von einem »drohenden Einmarsch in die Ukraine« war die Rede. »Können wir Putin stoppen?« fragte Bild, und die FAZ befand: »Putin hat die Ukraine von drei Seiten umstellt«. Den Vogel dürfte aber wohl der Spiegel abgeschossen haben, und zwar mit der Ausgabe vom 22. Januar, die man als geradezu kriegslüstern beschreiben muss. Schon die Titelseite kann man nur als primitive Propaganda bezeichnen. Die rechte Hälfte nimmt ein Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein, finster dreinblickend und mit militärischer Kopfbedeckung. Unten ins Bild hineinmontiert: eine Phalanx von Panzern. Die Schlagzeile dazu lautet: »Wie weit geht Putin?« Wer die Texte im Inneren des Heftes liest, muss den Eindruck bekommen, dass die Invasion der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Ein Bewohner von Kiew wird vorgestellt, der sich nach einem Schutzraum umsieht. Die Autoren rechnen die Truppenstärken beider Seiten vor, philosophieren über die Qualität von Panzerabwehrwaffen, Drohnen und dergleichen und spielen den Feldzug durch.

Es bestehe die »Gefahr einer Einkesselung«, wird da geraunt. »Die Truppen könnten von Norden aus Belarus und Russland die Grenze zur Ukraine überqueren, zeitgleich könnten Einheiten die teilweise besetzten Gebiete um Donezk und Lugansk im Osten ganz einnehmen und parallel im Süden weiter bis nach Mariupol und zur besetzten Krim vordringen.«

Natürlich hat das Hamburger Nachrichtenmagazin auch »Kremlastrologen« aufgeboten, denen die entscheidende Frage vorgelegt wurde: »Was treibt Wladimir Putin an?« In diesem Fall sind es drei Frauen, darunter Nina Chruschtschowa, Enkelin des ehemaligen sowjetischen Regierungschefs Nikita Chruschtschow, die an der New School in New York lehrt. »Es ist typisch für Putin, alle anderen unter Spannung zu halten«, phantasierte sie. Natürlich sei es möglich, »dass er nach Kiew durchmarschiert. Aber es wäre verrückt.« Sie frage sich: »Wieviel Eskalation ist noch nötig, bis sich Putin respektiert fühlt?«

Chruschtschowas Äußerung ist typisch für das Element, das die Berichterstattung der deutschen Medien in Sachen Russland seit langem prägt. In einer grotesken Simplifizierung geschichtlicher Prozesse wird die russische Politik fast durchgängig auf das Handeln einer Person reduziert: auf das des russischen Präsidenten. Jahrelang ist Wladimir Putin von Medien und Politik hierzulande dämonisiert worden, so dass heute die bloße Erwähnung seines Namens ausreicht, um die gewünschten Assoziationen zu wecken.

Wie Umfragen immer wieder zeigen, verfängt die penetrante Propaganda aber glücklicherweise bei vielen Menschen nicht. So lehnten 59 Prozent der Befragten in einer aktuellen Umfrage deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Das hält Spiegel, FAZ und Co. nicht davon ab, weiter zu hetzen. Ebenso wenig, dass selbst die ukrainische Regierung kürzlich erklärte, keine Anhaltspunkte für eine russische Invasion erkennen zu können. Die bürgerlichen Medien der BRD wissen es besser.