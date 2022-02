IPPNW: Keine Waffenlieferungen in die Ukraine

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW begrüßt die Ablehnung von Waffenlieferungen an Kiew durch die Bundesregierung. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es:

Forderungen nach Waffenlieferungen seitens einzelner Mitglieder von CDU/CSU und FDP oder zuletzt vom künftigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, sind (...) kontraproduktiv und schüren die Eskalation noch weiter.

Wesentlich für eine Deeskalation sind Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens,

bei dem Deutschland eine besondere Verantwortung trägt und eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen kann. Im sogenannten Normandie-Format haben Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine das Minsk-II-Abkommen verhandelt und am 12. Februar 2015 unterzeichnet. Das Abkommen wurde in weiten Teilen bis heute nicht umgesetzt, gilt aber weiterhin als wesentlicher Bestandteil für eine Deeskalation und für die Durchsetzung des Konzepts von gemeinsamer Sicherheit. »Waffenlieferungen der Bundesrepublik an die Ukraine würden diese Rolle unterminieren und letztlich eine der wenigen Möglichkeiten zur Deeskalation in Frage stellen«, erklärt IPPNW-Vorstandsmitglied Ralph Urban. Jede Defensivwaffe kann als Offensivwaffe genutzt werden. (...) Im Minsker Abkommen ist eine Sicherheitszone von 50 Kilometern festgelegt, in der keine Artilleriesysteme über 100-Millimeter-Kaliber stationiert sein dürfen. Das spricht auch gegen eine Reexportgenehmigung der Bundesregierung für Haubitzen, die Estland aus ehemaligen DDR-Beständen an die Ukraine liefern will.

Die Schriftstellervereinigung PEN und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordern die Freigabe beschlagnahmten kurdischen Archivgutes. Dazu heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme:

Am 26. Januar 2022 hat das Bundesverwaltungsgericht das Verbot des Mezopotamien-Verlags und seines Schwesterunternehmens MIR Multimedia aus vereinsrechtlichen Gründen bestätigt. Es war vor drei Jahren am 12. Februar 2019 vom Innenministerium erlassen worden. Den beiden in Neuss ansässigen Unternehmen wird vorgeworfen, die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen und mit dieser personell verflochten zu sein.

Im Zuge des Verbotsverfahrens sind mehrere Lkw-Ladungen an Büchern, Tonträgern und Musikinstrumenten beschlagnahmt worden, insgesamt rund 50.000 Stück. Betroffen war auch das kurdische Musikarchiv, das so in der Türkei nicht existiert und weltweit als einzigartig gilt. Die über Jahre ehrenamtlich in Neuss zusammengetragene Sammlung hätte in der Türkei aufgrund der dortigen Unterdrückung der kurdischen Sprache und Kultur nicht angelegt werden können.

Das deutsche PEN-Zentrum und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben bereits 2019 die Verhältnismäßigkeit dieser Beschlagnahme bezweifelt und ein schnelles und transparentes Verfahren gefordert. (...) Einige wichtige Titel des Mezopotamien-Verlages konnten danach durch eine solidarische Aktion deutscher, schweizerischer und österreichischer Verlage erneut erscheinen, darunter auch Bücher des inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan.

Nach Abschluss des Verbotsverfahrens ist offen, was mit dem beschlagnahmten Kulturgut geschieht. (...) PEN und Börsenverein fordern die Freigabe des seltenen und wertvollen Kulturguts der kurdischen Gemeinschaft. Es sollte Kurdinnen und Kurden sowie der kulturwissenschaftlichen Forschung in einer geeigneten Institution frei zugänglich sein.