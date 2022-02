Absage aus Karlsruhe

Sven Hoppe/dpa Die Initiatorinnen und Initiatoren von »Sechs Jahre Mietenstopp« vor dem bayerischen Innenministerium (München, 6.3.2020)

Es ist ein Rückschlag für die bundesweite Mieterbewegung. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde des Volksbegehrens »Sechs Jahre Mietenstopp« in Bayern nicht zur Entscheidung angenommen. Wie es in der am Mittwoch auf der Internetseite des Gerichts veröffentlichten, nicht mehr anfechtbaren Entscheidung des Zweiten Senats vom 21. Dezember 2021 heißt, sei die Beschwerde unbegründet, weil ihr »keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung« zukomme. Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2021 bereits den Berliner Mietendeckel gekippt, der den rasanten Anstieg der Mieten in der Hauptstadt bremsen sollte.

Mit dem Spruch aus Karlsruhe ist das Volksbegehren gescheitert, das von einem breiten Bündnis getragen wurde, unter anderem von den bayerischen Landesverbänden der SPD und der Partei Die Linke, dem Deutschen Mieterbund und dem DGB. Die Initiatoren hatten ein Gesetz angestrebt, das die Miethöhe in 162 bayerischen Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt begrenzen sollte. Bei Wiedervermietungen und nach Modernisierungen sollte nur noch maximal die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt werden dürfen.

Wenig überrascht von der Absage des höchsten Gerichts der BRD zeigte sich Titus Schüller, Botschafter der »Initiative Mietenstopp« für Die Linke. »Angesichts der immer weiter steigenden Mieten ist die Entscheidung dennoch bitter«, erklärte er am Mittwoch gegenüber jW. Das Bundesverfassungsgericht habe seine Rechtsprechung aus dem vergangenen Jahr in Sachen Berliner Mietendeckel bestätigt und den Ländern »leider eine Gesetzgebungskompetenz zum Schutz der Mieter abgesprochen«, so Schüller. »Trotzdem ist festzuhalten, dass es uns gelungen ist, der Forderung nach einem Mietenstopp einen großen gesellschaftlichen Rückhalt zu organisieren.« Die Gewerkschaften und viele Sozialverbände hätten sich klar dafür positioniert, sagte Schüller.

Ein Mietendeckel sei lange eine Forderung gewesen, die unter Mieterinnen und Mietern zwar sehr populär war, Schüller zufolge politisch allerdings nur von der Linkspartei offensiv unterstützt worden sei. Bei der vergangenen Bundestagswahl sei dieses Ziel aber neben der Linken erstmals auch von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vorgebracht worden. »Leider spielte es nach der Wahl im Koalitionsvertrag der Ampel dann keine Rolle mehr«, so Schüller. Die FDP habe sich an dieser Stelle voll durchsetzen können. »Für uns ist das Urteil jedenfalls ein klarer Auftrag, zusammen mit den Mietervereinen auf die Bundesregierung und den Bundestag weiter Druck zu machen«, sagte der Linke-Politiker.

Das Bündnis hatte 2020 zwar die in Bayern vorgesehene Hürde für die Einberufung eines Volksbegehrens genommen. Anfang März 2020 reichte es mehr als 35.000 Unterschriften beim bayerischen Innenministerium ein. Dieses aber war der Ansicht, dass Bundesländer keine Gesetzgebungsbefugnis habe, um Miethöhen zu begrenzen, und legte die Sache dem Verfassungsgerichtshof des Landes zur Entscheidung vor.

Der folgte schließlich der Argumentation des Innenministeriums und wies den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens im Juni 2020 ab. Die vorgesehenen Regelungen zur Begrenzung der Miethöhe seien mit Bundesrecht unvereinbar, da dem Landesgesetzgeber nach Artikel 72 Absatz 1 des Grundgesetzes hier die erforderliche Gesetzgebungskompetenz fehle. Die Münchner Richter sahen zudem keinen Anlass, die Frage der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Land wie gewünscht dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorzulegen. Dies rügten die Initiatoren des Volksbegehrens, fanden jedoch in Karlsruhe nun ebenfalls keine Unterstützung.

Bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel waren dieselben Argumente entscheidend, die der Münchner Verfassungsgerichtshof anführte. Die Karlsruher Richter urteilten, dass das 2020 in Kraft getretene und bis 2025 befristete Gesetz, das die explodierenden Mieten in der Hauptstadt eine Zeitlang einfrieren sollte, verfassungswidrig sei. Es verstoße gegen die im Grundgesetz (Artikel 72 und Artikel 74) geregelte alleinige Zuständigkeit des Bundes bei der Mietengesetzgebung.