»Wegen fehlenden Personals oft keine Rettung«

Christian Charisius/dpa In der Notaufnahme im Asklepios-Klinikum Harburg (Hamburg, 31.12.2021)

Sie arbeiten alle drei in Berliner Notaufnahmen. Würden Sie diese als Patientinnen freiwillig wegen einer Erkrankung oder Verletzung aufsuchen?

Lisa Sommer: Wenn es sich vermeiden lässt: nein, auf keinen Fall. Du spielst ja auch nicht freiwillig russisches Roulette. Die Rettungsstellen sind permanent unterbesetzt, so dass Patientinnen und Patienten wegen fehlenden Personals oft nicht gerettet werden können. In jeder Klinik. In ganz Deutschland.

Wie hat sich die Situation mit der Pandemie verändert?

Leonie Richter: Bei uns kommen fast alle Coronapatienten vorbei, die ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und wenn die Stationen voll sind, stauen sich die Patienten bei uns. Zum Höhepunkt der vierten Welle warteten die Krankenwagen teilweise eineinhalb Stunden vor dem Eingang. Aber Corona ist nur die Kirsche auf der Torte.

Was heißt das?

Via Berger: Auch vor der Pandemie kam es wegen des akuten Personalmangels schon täglich zu Patientengefährdungen in allen Notaufnahmen. Bereits 2008 haben die Fachgesellschaften der Pflege eine verbindliche Personalbemessung für die Notaufnahmen gefordert. Und erneut in den Jahren 2010, 2014 und 2018. Doch die Situation hat sich eher verschlechtert als verbessert.

Wie sieht eine normale Schicht in der Notaufnahme für Sie aus?

L. S.: Vor einigen Tagen war ich die einzige examinierte Pflegekraft. Mit zwei Medizinischen Fachangestellten musste ich nicht nur die Patienten versorgen, die mit einem Pickel am Arsch in die Notaufnahme kommen, sondern auch acht Intensivpflichtige. Vier von ihnen mussten intubiert und beatmet werden. Aber wir haben nur drei Beatmungsgeräte in der Notaufnahme, so dass ich einen Patienten 30 Minuten lang per Hand beatmen musste. Auf der Intensivstation gibt es, wenn es gut läuft, einen Betreuungsschlüssel von eins zu zwei: eine Pflegekraft auf zwei Patientinnen und Patienten. Ich musste acht gleichzeitig betreuen.

Und das soll eine normale Schicht sein?

L. R.: Es gibt viel zu viele Schichten, wo wir nur hoffen, am Ende nicht irgendwo einen Toten zu finden, den wir vergessen haben. Vom Management wird uns dann gesagt, dass es auf der Notaufnahme »manchmal ein bisschen spannend sein kann« und wir gefälligst dankbarer sein sollten für den Job. Es seien ja nur einzelne Schichten, die besonders krass sind, und deshalb könnte ja nicht permanent genug Personal vorbehalten werden. Bei der Feuerwehr würde keiner auf die Idee kommen, Stellen zu streichen, wenn es mal nicht brennt.

Warum ist gerade in den Notaufnahmen die Situation so schlimm?

V. B.: Das liegt zu einem großen Teil an der Krankenhausfinanzierung durch Fallpauschalen. Die Fälle werden zum größten Teil auf Normalstationen abgerechnet. Für die Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung oder festen Wohnsitz gibt es keine Vergütung. Wir haben bei uns im Haus monatlich rund 10.000 Patientenkontakte, die nicht berechnet werden können. Notaufnahmen sind in allen Kliniken hochdefizitär.

Werden die Personalkosten denn nicht direkt von den Krankenkassen übernommen?

L. R.: Nicht in der Notaufnahme. Wir sind nicht als Pflege, sondern nur als »Funktionsdienst« eingestuft. Auch ein Pflegeschlüssel wurde in Jens Spahns (Bundesgesundheitsminister 2018–2021, jW) Reförmchen nicht für die Notaufnahmen festgelegt. Das erste Mal, dass ein solcher Pflegeschlüssel zumindest auf dem Papier erkämpft wurde, war letztes Jahr mit dem »Tarifvertrag Entlastung« in Berlin. Wir wollen mit unserer Kampagne den Kampf auf ganz Deutschland ausweiten. Es braucht eine gesetzliche Regelung für eine andere Krankenhausfinanzierung und mehr Personal in den Notaufnahmen.

V. B.: Wir wollen bundesweit die Beschäftigten aller Berufsgruppen der Notaufnahmen zusammenbringen: Assistenzärzte, Pflegekräfte, Medizinische Fachangestellte, Sanitäterinnen und Sanitäter, Reinigungskräfte. Es hilft wenig, wenn nur eine Gruppe Verbesserungen bekommt. Derzeit arbeiten wir an einer Bundespetition. Wir bereiten aber auch die Gründung eines Vereins vor.