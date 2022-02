»Gaza quo vadis?« Vortrag und Diskussion mit Dr. Sven Kühn von Burgsdorff und Dr. Abed Shokry. Erforderliche Anmeldung und Erhalt des Zugangslinks unter: goeschi42@googlemail.com. Donnerstag, 3.2., 19 Uhr, Onlineveranstaltung. Veranstalter: Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern e. V. (BIP)

»Zu Ehren der Verteidiger der Bremer Räterepublik«. Gedenkveranstaltung für die Opfer zum 103. Jahrestag der Niederschlagung der Bremer Räterepublik. Am Rätedenkmal sprechen Ernesto Harder (DGB Bremen), Barbara Heller (Bremer Friedensforum) und Lena Salomon (»Together we are Bremen«). Sonntag, 6.2., 11 Uhr, Bremen, Haupteingang vom Waller Friedhof, Im Freien Meer 32. Veranstalter: Bremer Friedensforum u. a.

»Freiheit für den seit 46 Jahren in den USA inhaftierten politischen Gefangenen Leonard Peltier«. Kundgebungen. Sonnabend, 5.2.: Stade, Holzstr., 11 Uhr. Sonntag, 6.2.: Berlin, Pariser Platz, US-Botschaft, 16 Uhr. Düsseldorf, Mannesmannufer in der Höhe des KIT-Café/Rhein, 14.30 Uhr. Frankfurt am Main, Am Römerberg, 14 Uhr, und Eiserner Steg, 14.30 Uhr. Montag, 7.2.: Hamburg, Generalkonsulat der USA, Alsterufer 27–28, 14 Uhr. München, Generalkonsulat der

USA, Königinstr. 5, 16 Uhr. Frankfurt am Main, Generalkonsulat der USA, Gießener Str. 30, 18 Uhr. Leipzig, Generalkonsulat der USA, Ecke Wilhelm-Seyfferth-/Wächterstr., 17 Uhr. Veranstalter: Leonard Peltier Support Group

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.