Nachschlag: Tabu Fehlgeburt

John Pendygraft/imago images/ZUMA Press Fehlgeburten sind ein Tabu. Gewohnt souverän, nimmt sich Mandy Mangler im »Gyncast« des Tagesspiegels des schwierigen Themas an

Nicht wenige Frauen haben die schmerzliche Erfahrung machen müssen: Jede siebte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Gesprochen wird darüber wenig. Das liegt schon am Begriff. Eine Fehlgeburt suggeriert Fehlerhaftes, auch wenn die Frauen gar keine Schuld trifft. Der Terminus Abort ist auch nicht besser, schließlich wird so auch das WC bezeichnet. Alternative Begriffe wie »kleine Geburt« oder »stille Geburt« sind wenig verbreitet. Allgemein ist der Umgang mit Müttern, die in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen ihr Kind verlieren, oft wenig sensibel. In der 37. Folge des »Gyncast« erklärt die Chefärztin der Klinik für Gynäkologie im Berliner Auguste-Viktoria-Klinikum, Mandy Mangler, gewohnt souverän, welche verschiedenen Arten von Fehlgeburten und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Für jene, die sich weniger für die medizinischen Einzelheiten interessieren, geht es dann in der nächsten Folge um die gesellschaftlichen Implikationen von Fehlgeburten. (row)

kurzelinks.de/gyncast