Rotlicht: Ahlener Programm

Bundesarchiv, B 145 Bild-F008112-0015 / Steiner, Egon / CC-BY-SA 3.0 Rechte Autoren des angeblich linken Ahlener Programms: Der Bankier Robert Pferdmenges (links) und der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer

Im Zustand anhaltender Schwäche erinnert man sich gerne, aber oft ungenau, besserer Tage, an Zeiten nämlich, deren Umstände gute Chancen zu bieten schienen, die eigenen politischen Ziele der Verwirklichung näherzubringen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs herrschte auf dem Gebiet des untergegangenen Deutschen Reichs für einen kurzen historischen Augenblick weitgehend Einigkeit darüber, dass die kapitalistische Produktionsweise für die unbeschreiblichen Verheerungen von Krieg und Faschismus verantwortlich war. Entsprechend verbreitet war eine zwingende Schlussfolgerung. Wolfgang Abendroth schätzte 1962 gelegentlich einer Bestandsaufnahme der Nachkriegsgeschichte Deutschlands ein, dass »sozialistisches Denken« nach 1945 »zunächst eine erstaunlich rasche, breite und in bezug auf seine Problemstellung tiefe Renaissance erlebt« habe. Im Dezember 1946 sprachen sich bei einem Referendum in Hessen 72 Prozent der Abstimmenden für eine Überführung der Monopole in gesellschaftliches Eigentum aus. Nicht nur dort war die Frage nach Sozialisierung bzw. Verstaatlichung der großen Industrie virulent.

Das vor 75 Jahren, am 3. Februar 1947, im münsterländischen Ahlen beschlossene Wirtschafts- und Sozialprogramm der CDU der britischen Besatzungszone steht zweifellos im Kontext dieser damaligen politischen Stimmung. Ganz und gar falsch wäre jedoch, das Dokument als Ausweis einer makellos sozialistischen Gesinnung der Christdemokraten zu lesen. Zwar heißt es da in der einleitenden Passage: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden.« Und wenige Zeilen später: »Inhalt und Ziel« einer anzustrebenden »sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben« sein. Die näheren Ausführungsbestimmungen jedoch geben nichts her, was auch nur entfernt in eine sozialistische Richtung deutet. Die anvisierten Schritte des Ahlener Programms verblieben vollständig im Rahmen von Anpassungsmaßnahmen eines zu reformierenden Kapitalismus. Dabei ging es darum, eine Reihe von Monopolen im Bergbau sowie der stahlerzeugenden und chemischen Industrie zu entflechten, bei anderen den privaten Aktienbesitz zu beschränken und durch Beteiligung von Gemeinden, Genossenschaften und anderen Körperschaften gemischtwirtschaftliche Unternehmen zu schaffen sowie außerdem Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung der Beschäftigten in Aussicht zu stellen. Eine grundlegende Änderung der herrschenden Eigentumsverhältnisse war damit an keiner Stelle formuliert, das ganze aber unter der Verpackungsaufschrift »Sozialisierung im Sinne der CDU« bzw. »CDU überwindet Kapitalismus und Marxismus« verbreitet worden.

Die maßgebliche objektive Funktion des Ahlener Programms bestand mithin darin, vor dem Hintergrund ernsthafter Sozialisierungsabsichten Zustimmung zu simulieren, um in Wahrheit mittels korporatistischer oder sozialpartnerschaftlicher Vorschläge derlei Bestrebungen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es sollte zugleich als Zugeständnis an die Anhänger eines damals in der jungen CDU noch verbreiteten »christlichen Sozialismus« wirken. Demgemäß entstammen die Verfasser des Programms auch nicht, wie anfänglich angenommen, dem linken Flügel der Partei. Die wichtigsten Autoren des Papiers waren vielmehr Konrad Adenauer und dessen Intimus, der Kölner Bankier Robert Pferdmenges, die unter Wahrung der tradierten Eigentumsordnung die Arbeiterklasse zu integrieren beabsichtigten. Dies erfolgte über eine betonte Hervorhebung des Sozialen. Das hieß allerdings von Anfang an, die sozialpolitischen Ordnungsziele der Industrie in die Sprache der katholischen Soziallehre zu übersetzen.

Dass nun unter Linken das Ahlener Programm noch immer einen guten Klang hat, ist selbstverschuldet. In den 1950er Jahren ließen SPD und DGB das Programm zu Schulungszwecken nachdrucken, um den Nachweis zu führen, dass die CDU ihre programmatischen Ursprünge verraten habe.