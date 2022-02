Liebe Onkels

Gloria Endres de Oliveira/Tocotronic/Universal/dpa »Spürt ihr nicht die Liebe? / Sie hält euch im Bann« – Tocotronic

War »Die Unendlichkeit« nicht die perfekte letzte Platte? Ein zärtlicher, rockender, schwelgerischer, alle Fäden verknüpfender Schlusspunkt der bis dahin rundum befriedigenden Karriere der Band Tocotronic hätte es sein können. Danach vielleicht »nur ein neues Leben«, wie es sich Dirk von Lowtzow, Jan Müller, Arne Zank und Rick McPhail einst in »Rebel Boy« vom selbstbetitelten »Roten Album« wünschten.

Doch nun, fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem bestmöglichen Abschluss: »Nie wieder Krieg«. Eine zwölf Songs lange Zugabe (auf der Deluxe-Edition sind noch drei Stücke mehr), verpackt in März-Verlag-Coverdesign, gegen deren plakative Aussage man ja erst mal gar nichts sagen kann. Im Gegenteil, natürlich wollen wir nie wieder Krieg und auch keinen Faschismus. Der schon im letzten Sommer veröffentlichte Song »Jugend ohne Gott gegen Faschismus« verknüpft Ödön von Horvaths antifaschistischen Roman mit Sonic Youths »Youth Against Fascism«. Klar allerdings, dass bei den Tocos »ohne Gott« das Gute verkörpert, während bei Horvath Gottlosigkeit der Anfang allen Übels ist. Hauptsache, der Slogan sieht auf T-Shirts gut aus.

Tocotronic selbst sagen über »Nie wieder Krieg«, dass es, wenn man es »in einem Rutsch« durchhörte, wie ein »kleiner Roman oder ein Film« wirken würde. Dementsprechend sind die Titel/Kapitel in eine sinnvorgebende Reihenfolge gebracht: Auf »Nachtflug« folgt »Ein Monster kam am Morgen«, »Leicht lädiert« auf »Crash«. Mit diesen vier Songs sind gleichzeitig die verzichtbarsten der Platte genannt, Füllmaterial, wie es sich auch Die Ärzte (die Tocotronic übrigens rein zahlenmäßig nur ein Studioalbum voraus sind) leider nie verkneifen können. Diese Stücke kann man getrost skippen, um den anderen mehr Platz zur Entfaltung zu gönnen, was sich jedoch nur bedingt lohnt.

Der gewichtig-getragene Titeltrack arbeitet mit kitschigen Bildern (»Als ein kleines Kind / Über die Hecke springt / Und an die Wände schreibt: Nie wieder Krieg«), »Jugend ohne Gott« gerät zum onkelhaften, aus der sanierten Altbauwohnung heraus gedichteten Generation-Gap-Dokument (»Du verbringst den Tag / Mit den Skateboardern im Park / Später bist du müde / Und driftest ab«) – »Finger weg von den Drogen, Junge!« meint man Oberlehrer Lowtzow dem abgedrifteten Skaterboy noch hinterherrufen zu hören.

»Ich hasse es hier« mit seiner perlenden Gitarrenmelodie und dem herrlichen Dinosauriervideo featuring »Systemsprengerin« Helene Zengel hätte ein großartiger, angewiderter Abscheuhit werden können, eine von Tocos früheren Paradedisziplinen. Aber die Rahmenhandlung (Typ wurde sitzengelassen und muss nun Pizza mit Dosenpilzen essen) reduziert den Song leider auf reine Larmoyanz. Die Ballade »Ich tauche auf« – mit Anja Plaschg alias Soap and Skin, Tocotronics erstes Duett ever – stirbt in gedrechselter, verrätselter Schönheit, weshalb es in nicht wenigen Feuilletons zu einem Missverständnis gerät und als Liebeslied oder gar »Reflex­zonenmassage« (Süddeutsche Zeitung) auserklärt wird. Dabei thematisieren die von Plaschg vorgetragenen Zeilen inzestuösen Missbrauch: »Weil du mein Bruder bist / Hast du mich dort geküsst / Man spricht schlecht von mir / Nicht so bei dir« – doch eingebettet in Lowtzows Raunen und schöne Videobilder kann der Sinn schon mal abhanden kommen.

Definitiv zu deutlich sind die gewiss erbaulich gemeinten Worte von »Hoffnung«, mit dem Toco bereits im April 2020 einen der ersten Pandemiedurchhaltesongs herausbrachten. Auch die Lyrics des letzten Stücks »Liebe« sorgen für Cringe-Momente (»Spürt ihr nicht die Liebe? / Sie hält euch im Bann«). Nicht zum ersten Mal dämmert der geneigten Hörerin, dass DvL möglicherweise doch kein sooo begnadeter Texter ist.

»Nie wieder Krieg« hat natürlich auch gute Momente, keine Frage. Das against all odds losrockende »Komm mit in meine freie Welt« möge bitte niemals von irgendwelchen »Spaziergängern« entdeckt und umgedeutet werden. Hier kommt jene Tocotronische Rebellenromantik voll zum Ausdruck, die einer ja schon soviel geholfen hat. »Ich gehe unter« (selbstverständlich vor »Ich tauche auf« plaziert) wirkt beim ersten Hören zunächst beliebig, entpuppt sich nach mehreren Durchgängen aber als der eigentliche Hit des Albums. Die flirrend-sehnsüchtige, an Dinosaur Jr. erinnernde Gitarre und freimütige Lyrics (»Das ist ein Hilfeschrei / Es gibt uns immer noch / Wir sind noch nicht vorbei«) offenbaren den Zustand dieser aus vier ergrauten früheren Jungs bestehenden Bande vielleicht am besten – oder wie es Rick McPhail kürzlich in einem Interview formulierte: »Die alten Bands mit weißen Männern müssen ja auch stattfinden.« Tja, müssen sie?