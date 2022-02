»Ein Apartheidstaat«

Mussa Qawasma/REUTERS Eine Palästinenserin trauert nach der Zerstörung ihres Hauses in Yatta im besetzten Westjordanland (12.1.2022)

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat am Dienstag einen Bericht veröffentlicht, der es in sich hat. Auf 278 Seiten dokumentiert der Report »Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and a crime against humanity« vollumfänglich israelische Menschenrechtsverletzungen gegenüber Palästinensern und bezeichnet die Politik Tel Avivs offen als »Apartheid«. Für diese Verbrechen – »ein System der Unterdrückung« des palästinensischen Volkes – müssten die israelischen Behörden zur Rechenschaft gezogen werden, so die in London ansässige Organisation.

Unter anderem wirft Amnesty Israel enorme Beschlagnahmungen von palästinensischem Land und Eigentum vor, ebenso wie Morde, Zwangsumsiedlungen, drastische Bewegungseinschränkungen und die Verweigerung der Staatsbürgerschaft für Palästinenser. Nach internationalem Recht erfüllten alle diese Verstöße den Tatbestand der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschheit, wie sie im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) und in der Antiapartheidkonvention der Vereinten Nationen aufgeführt seien, erklärte Amnesty. Den IStGH in Den Haag forderte die Organisation zudem auf, das »Apartheidverbrechen« in seine laufenden Ermittlungen bezüglich der von Israel besetzten palästinensischen Gebiete miteinzubeziehen. Vom UN-Sicherheitsrat erwarte sie ein umfassendes Waffenembargo gegen Israel. »Apartheid hat in unserer Welt keinen Platz, und Staaten, die sich dafür entscheiden, Israel Zugeständnisse zu machen, werden sich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfinden«, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

Seit der Staatsgründung Israels und der damit einhergehenden Vertreibung der Palästinenser (»Nakba«) verfolge Israel eine Politik, die darauf abziele, eine jüdische Bevölkerungsmehrheit zu schaffen sowie die Kontrolle über Land und Ressourcen zum Nutzen jüdischer Israelis zu maximieren, heißt es im Bericht. Die Palästinenser seien heute geographisch und politisch zersplittert und würden je nach ihrem Status und Wohnort unterschiedlich stark diskriminiert.

So hätten palästinensische Bürger in Israel mehr Rechte und Freiheiten als die in den besetzten Gebieten im Westjordanland, während sich wiederum die Erfahrungen der Palästinenser im Gazastreifen stark von denen in der Westbank unterschieden. Dennoch zeigten die Amnesty-Untersuchungen, dass alle Palästinenser dem gleichen übergreifenden System unterworfen seien, das überall das gleiche Ziel verfolge: jüdische Israelis bei der Verteilung von Land und Ressourcen zu bevorzugen und die Präsenz der Palästinenser und ihren Zugang zu Land zu minimieren. Jüngstes Beispiel der Diskriminierung: das Coronasanierungspaket der Regierung, von dem nur 1,7 Prozent an die palästinensischen Kommunalbehörden gingen.

Israels Außenministerium hatte am Montag Amnesty dazu aufgerufen, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Zwar kann man Amnesty durchaus viel vorwerfen, nicht zuletzt, dass sich die Organisation nicht selten für Kampagnen des Westens gegen unliebsame Regierungen einspannen lässt – man denke nur an die Kuba-Berichte. Israels Chefdiplomat Jair Lapid jedoch veröffentlichte via Kurznachrichtendienst Twitter eine Videoaufnahme, in der er die Organisation der Lüge und des Antisemitismus bezichtigte. Seine Behörde teilte am Dienstag auf Twitter außerdem ein Bild des aktuellen Regierungskabinetts, das beweisen sollte, wie »divers« und »inklusiv« Israel sei.

Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard hatte am Montag erklärt, Lapid habe nicht auf ein Gesprächsangebot im vergangenen Oktober reagiert. Gegenüber jW ließ Callamard am Dienstag mitteilen, dass der Vorwurf, es handele sich um Antisemitismus, falsch und unbegründet sei. Im Gegenteil: »Es ist ein Vorwand, um von den Menschenrechtsverletzungen abzulenken, unter denen das palästinensische Volk leidet.«

Auch in der Mitteilung zum Bericht hatte Amnesty seine Position klargemacht. Man stelle Israels Wunsch, eine Heimat für Juden zu sein, nicht in Frage und erkenne das Recht auf Selbstbestimmung für Palästinenser und Juden an. Doch gleichzeitig wies die Organisation auch darauf hin, dass die Bezeichnung, Israel sei ein »jüdischer Staat«, an sich schon auf die Absicht hindeute, zu unterdrücken und zu dominieren.