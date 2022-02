Auf dem Weg nach Washington

Lisa Ferdinando/Dod/imago images/ZUMA Wire Mit Präsent: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (l.) mit seinem slowakischen Amtskollegen Jaroslav Nad (r.) am 28. Oktober 2021 in Airlington

Inmitten der Kriegshetze gegen Russland und des Schmiedens der Pläne, weitere NATO-Truppen in Osteuropa zu stationieren, wollen die Transatlantiker in der Slowakei Nägel mit Köpfen machen: Am Montag hat Staatschefin Zuzana Caputova Verteidigungsminister Jaroslav Nad beauftragt, das sogenannte Verteidigungspolitische Kooperationsabkommen (DCA) mit den USA zu unterzeichnen. Dies soll laut Medienberichten an diesem Donnerstag geschehen. Der Verteidigungsminister und auch Außenminister Ivan Korcok reisen dafür nach Washington.

Über das Militärabkommen war jahrelang verhandelt worden. Es sieht vor, dass US-Truppen in den kommenden zehn Jahren die Militärflughäfen in Sliac und Kuchyna »kostenfrei nutzen« dürfen. Sollte der Vertrag nicht gekündigt werden, verlängert er sich automatisch. Einschränkungen bei Transport oder Lagerung von US-Kriegsgerät auf slowakischem Hoheitsgebiet würden in Gänze wegfallen. Die Slowakei erhält dafür rund 100 Millionen US-Dollar (87 Millionen Euro) für den Ausbau ihrer militärischen Infrastruktur.

Gewerkschaften und Friedensaktivisten laufen Sturm, aber auch die Generalstaatsanwaltschaft lehnt das Abkommen ab. Der Widerstand gegen das DCA in der Bevölkerung ist groß – es geht die Angst um, das Land könnte in einen Krieg in der Ukraine hineingezogen werden. Die Mehrheit der Slowaken macht NATO und die USA für die Konfrontation verantwortlich. Das zeigt eine am Wochenende veröffentlichte Meinungsumfrage der Agentur Focus für den Fernsehsender Markiza. 44,1 Prozent der zwischen dem 19. und 26. Januar Befragten sahen die Schuld für die Eskalation bei Washington und NATO – 34,7 Prozent sehen Russland als Verantwortlichen.

Ministerpräsident Eduard Heger muss sich seit Wochen für das Abkommen öffentlich rechtfertigen. Auch am Montag meldete er sich zu Wort, indem er die Meldungen zu möglichen NATO-Truppenstationierungen wegen einer angeblichen Gefahr aus Russland aufgriff. Heger erklärte in einem online veröffentlichten Beitrag für die Tageszeitung Dennik N, wenn »die militärische Präsenz an unserer Ostgrenze für die Sicherheit der Slowakei und Europas« gestärkt werden müsse, dann »werden wir das natürlich tun«. Der Opposition warf er vor, mit dem »Thema Ukraine« die slowakische Öffentlichkeit gegen den »demokratischen Rechtsstaat« mobilisieren zu wollen: »Wie sie die Realität skrupellos verdrehen, wie sie Russland zum Opfer und die NATO zum Aggressor machen, spiegelt nur ihre Verachtung für diesen Wert wider.«

Schützenhilfe bekommt der Premier von den »Sicherheitsexperten« des Landes: Wie die Agentur TASR am Montag meldete, hätten »NGOs, Vertreter der akademischen Gemeinschaft, Fachleute und Medien« einen offenen Brief an das Parlament geschickt und gefordert, »die Irreführung der Öffentlichkeit zu beenden« und das Abkommen zu unterstützen. Es stehe in Einklang mit der offiziellen Verteidigungsstrategie des Landes und »mit dem langfristigen Konsens in der proeuropäischen und proatlantischen außenpolitischen Ausrichtung unseres Landes«.

In Tschechien sorgen sich derweil die NATO-Freunde um den Wackelkandidaten in der Nachbarschaft. Die rechtsliberale Zeitung Hospodarske noviny mutmaßte am Montag, »die Ukraine-Krise könnte zu einem Test dafür werden, ob die Slowakei wirklich zum demokratischen Westen gehört«. Es gebe in dem Land »eine lange Tradition der unkritischen Russophilie«.

Derweil geben die Gegner des DCA nicht klein bei, schließlich muss auch noch das Parlament das Abkommen ratifizieren. Die Opposition fordert ein Referendum zu dem Militärabkommen. Das bekräftigte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei Smer-SD, Robert Fico, am Wochenende in den sozialen Medien. Aber auch Abgeordnete der Koalition haben wiederholt Bedenken geäußert, dass das Abkommen die Souveränität der Slowakei verletze und sie das nicht unterstützen könnten – eine Mehrheit im Parlament bleibt somit weiterhin unsicher.