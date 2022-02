GEW warnt vor Kollaps

Jan-Philipp Strobel/dpa Die Gewerkschaft befürchtet, Kinder könnten beim Kitabetrieb unter Pandemiebedingungen auf der Strecke bleiben

Die Berliner Kindertageseinrichtungen »sind im Ausnahmezustand«. Die Kollegen vor Ort »können den eingeschränkten Regelbetrieb nur unter höchster Not aufrechterhalten«. In einer Pressemitteilung von Montag warnte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin vor den Folgen für die Familien und forderte dringend Entlastung für die Beschäftigten.

Täglich fielen Kollegen aufgrund von Erkrankungen und auch Überlastung aus. Immer wieder müsse der komplette Kitabetrieb aufs neue umstrukturiert werden. In der gegenwärtigen Situation sei es »nahezu unmöglich, stabile Gruppen mit festen Bezugspersonen dauerhaft zu realisieren«, erklärte die GEW-Vorsitzende Martina Regulin. Neben den steigenden Infektionszahlen verwies die GEW auf den »enormen bürokratischen Aufwand, der mit der Pandemiebekämpfung in den Einrichtungen einhergeht und den Verlust pädagogischer Qualität bedeutet«. Gerade in der Pandemie müsste der Kitaalltag für die Kinder mit dem höchsten Maß an pädagogischer Qualität gestaltet werden. Aber das gelinge unter diesen Bedingungen kaum noch. »Wir haben Angst, dass zu viele Kinder und Familien auf der Strecke bleiben«, ergänzte Christiane Weißhoff, Leiterin des Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit in der GEW Berlin.

Ob, wie lange und unter welchen Bedingungen, die Kinder in den Kindergarten gehen dürfen, das wechselte zuletzt wieder häufig. Die Erfüllung von Anordnungen aus den Bezirksämtern musste bisweilen über das Wochenende organisiert werden. Aktuell gilt eine eher widersprüchliche Regelung: Kinder (und auch Schüler) müssen im Falle eines Erstkontaktes mit einem Coronainfizierten nicht mehr in Quarantäne. So wurde es noch Anfang Januar gehandhabt. Jetzt setzt der Berliner Senat auf die »Test To Stay«-Strategie. Bei einem Erstkontakt müssen die Kinder an fünf aufeinanderfolgenden Tagen einem Schnelltest unterzogen werden. Die vom Senat bereitgestellten, die für die ansonsten dreimal wöchentliche Testung vorgesehen sind, reichen für den Fall dann nicht aus. Um Kontakte zu begrenzen, müssen die Kindergärten den zu betreuenden Nachwuchs außerdem in feste Kitagruppen einteilen. Da das vielerorts personell nicht zu stemmen ist, können viele Einrichtungen nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten. Für den Kitaalltag bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb insbesondere, dass Zusatzangebote wegfallen.

Die neuen Regeln sollten gewährleisten, dass die Kindergärten vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen wegen der Omikronvariante des Coronavirus möglichst geöffnet bleiben. Darüber hinaus ging es darum, die Gesundheitsämter nicht weiter unnötig zu belasten. Außer bei Kindern und Schülern, die regelmäßig getestet würden, gäbe es keinen Überblick mehr über das Infektionsgeschehen, zitierte am 22. Januar der Tagesspiegel einen Amtsarzt. Es müsse sich daher auf die vulnerablen Gruppen – zum Beispiel Bewohner von Pflegeheimen – konzentriert werden. Als der Senat am 19. Januar die neuen Vorgaben zum eingeschränkten Regelbetrieb machte, war in Berlin mit 650 Kindertageseinrichtungen jede vierte Kita entweder ganz oder teilweise geschlossen. Am Dienstag waren dagegen noch 152 Kindergärten in Gruppen- oder Teilschließung und 35 Einrichtungen komplett geschlossen, wie die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie auf jW-Nachfrage mitteilte. Für 127 Kitas stünden Entscheidungen noch aus. Denn für 314 Kindergärten (Stand Montag) seien Coronafälle gemeldet worden. Auch hier ist eine sinkende Zahl zu registrieren. Denn am Freitag seien dem Senat noch 525 Kindergärten mit Coronafällen gemeldet worden.

Die neue Prioritätensetzung bei der Berliner Coronapolitik ermöglicht also weniger Schließungen. Das Personalproblem und die Überlastung der Beschäftigten aber bleibt. Und so sind laut der Senatsverwaltung aktuell bei zwölf Prozent der Berliner Kindergärten verkürzte Öffnungszeiten an der Tagesordnung.