Energiepreise auf Rekordniveau

Für Geringverdiener und auf Grundsicherung Angewiesene wird es angesichts weiter stark steigender Energiepreise immer unmöglicher, über die Runden zu kommen. Die Bundesregierung kümmert das aktuell nicht – außer einem von Verbänden als unzureichend kritisierten Heizkostenzuschuss hat sie nicht zu bieten. Vor diesem Hintergrund hat am Dienstag ein Bündnis aus Mieter-, Umwelt-, Sozial- und Verbraucherorganisationen Sofortmaßnahmen zur Entlastung von armen Haushalten verlangt.

»Die Regierung muss endlich handeln. Viele Menschen mit geringen Einkommen wissen nicht mehr, wie sie die steigenden Energiekosten stemmen sollen«, erklärte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, der Teil der Initiative ist. Es reiche nicht, nur anzukündigen, dass die EEG-Umlage abgeschafft werde, es müsse sofort passieren, forderte Bentele am Dienstag. Ebenso müsse die Stromsteuer gesenkt und die Energiekosten müssten in das Wohngeld eingerechnet und jährlich an die Preisentwicklung angepasst werden, so Bentele weiter.

Die Beschaffungspreise für Energie befinden sich derzeit auf Rekordniveau. Laut einem Bericht des Vergleichsportals Check 24 vom Montag haben zahlreiche Grundversorger ihre Preise zum Jahreswechsel drastisch erhöht: bei Strom um durchschnittlich 60 Prozent und bei Gas um durchschnittlich 76 Prozent. Zurückzuführen ist diese Entwicklung laut Check 24 unter anderem auf die vorläufige Aussetzung der Genehmigung der Ostseepipeline Nord Stream 2 sowie auf die sich nur langsam von der Coronakrise erholende Weltwirtschaft.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die wie der VdK Teil des Bündnisses ist, drängt deshalb auf einen schnellen Ausbau der Nutzung deutlich günstigerer erneuerbarer Energieträger. Deren Anteil im Wärmesektor sei mit 15 Prozent bisher viel zu niedrig, heißt es im gemeinsamen Papier der Organisationen. Nötig sei zudem die Förderung von energetischer Modernisierung bei Bestandsgebäuden, um die Haushalte langfristig zu entlasten.

Auch Verdi meldete sich am Dienstag zum Thema zu Wort: Auf ihrer Jahrespressekonferenz forderte die Gewerkschaft die Bundesregierung auf, die Mehrwertsteuer auf Energie in Höhe von 19 Prozent vorübergehend auszusetzen und Familien einen einmaligen Kinderbonus von 200 Euro zu zahlen. Grundsicherungsempfänger sollten außerdem einen zusätzlichen Beitrag von 200 Euro erhalten.