Betriebsrat der Bosse

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Arbeiter außen vor: Der Betriebsrat von Tesla in Grünheide wird Ende Februar zum Großteil vom mittleren Management gewählt

Ende Februar kann die Belegschaft des neuen Tesla-Werks in Grünheide zum ersten Mal einen Betriebsrat wählen. Die Gewerkschaft IG Metall moniert den frühen Zeitpunkt, denn bis zum Stichtag für die Aufstellung gab es noch gar keine Kandidaten aus der Produktion. Sie möchte dennoch das Gremium in der Arbeit unterstützen.

Birgit Dietze, Leiterin des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, erklärte kürzlich auf einer Pressekonferenz, eine wirkungsvolle Mitbestimmung setze voraus, dass sich der Betriebsrat als Interessenvertretung der gesamten Belegschaft verstehe – und diese auch repräsentiere. Von daher sehe sie es schon als ungünstig an, dass die Wahl an einem Monatsende abgehalten werde. Denn Mitarbeiter würden in der Regel zum Monatsanfang eingestellt. Würde die Wahl nun am 1. März durchgeführt, hätten auch diejenigen sich aufstellen lassen können, die zum 1. September eingestellt wurden.

Hintergrund dieser Rechnung sind die Regularien des Betriebsverfassungsgesetzes. Wählen dürfen nur die, die schon mindestens drei Monate im Betrieb sind. Wer sich als Kandidat aufstellen lassen will, muss sogar länger als sechs Monate im Unternehmen beschäftigt sein; also seit dem Spätsommer. Zu dem Zeitpunkt gab es aber Facharbeiter, die Autos montieren, nicht in nennenswerter Größenordnung.

Schon im November war darüber spekuliert worden, dass es sich bei der Betriebsratswahl um eine »gesteuerte Aktion« handeln könnte (jW berichtete am 25.11.2021). Denn Tesla hatte in seinen Ausschreibungen zunächst vor allem leitende Mitarbeiter, mittleres Management und Ingenieure gesucht. Tesla hatte das aber abgestritten und unterstrichen, dass es sich um eine Initiative allein der Beschäftigten handle.

Doch selbst, wenn Tesla hier nicht die Wahrheit sagen würde – die IG Metall zeigt sich gelassen. Sie verweist darauf, dass eine Betriebsratswahl nach zwei Jahren wiederholt werden muss, wenn sich die Zahl der Beschäftigten nach der Ausschreibung für die ersten Wahlen deutlich erhöht. Die Gewerkschaft betont, den gewählten Betriebsrat dennoch unterstützen zu wollen, auch wenn man sich wünsche, dass er die Belegschaft umfassend repräsentiere. So betonte Dietze: »Betriebsräte sind immer eine gute Sache, weil die Beschäftigten darüber ihre Anliegen formulieren können«.

In der Nähe des Werksgeländes hat die IG Metall ein Büro eröffnet. Damit will sie den Beschäftigten zeigen, dass sie auch bei anderem Unterstützung finden, egal, ob es sich um Vorstellungsgespräche handelt, um Arbeitsverträge, Arbeitsbedingungen oder die Entgelte. Die Gewerkschaft strebt einen Tarifvertrag für die Beschäftigten an – und will verhindern, dass sich Tesla über die Arbeitskosten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den deutschen Autokonzernen verschafft.

Das könnte tatsächlich der Fall sein, zumindest legt es ein Bericht der Märkischen Oderzeitung (MOZ) vom 20. Januar nahe. War in der Vergangenheit immer wieder betont worden, Tesla zahle gut und die Gehälter seien tarifnah, könnte es nun anders sein. Das Blatt berichtete, die Entgelte sollen nun wohl um die 20 Prozent unter dem Flächentarif liegen. Gleichwohl seien noch viele Fragen zur Entlohnung offen.

Eine davon dürfte sein, ob zu dem gezahlten Gehalt noch sogenannte Aktienoptionen hinzukommen sollen. Anfang Januar hatte Dietze gegenüber dem Manager-Magazin erklärt, nach ihren Erkenntnissen solle dies der Fall sein, und sie brachte ihren Unmut darüber zum Ausdruck. »Optional on top zu einem gesicherten Tarifstandard wie dem der Tariflandschaft der Metall- und Elektroindustrie hätten wir keinen Einwand«, sagte sie. Was aber generell nicht gehe, sei, »dass Teile des Entgelts so durchflexibilisiert sind, dass der Beschäftigte nicht genau weiß: Was kommt denn am Ende des Monats oder des Jahres für mich raus?«

In dem Werk in Grünheide sollen jährlich 500.000 Elektroautos gebaut werden. Ursprünglich sollten die ersten Fahrzeuge im Juli vorigen Jahres vom Band rollen, dann wurde der Startpunkt auf Dezember verlegt. Nun könnte die Serienproduktion im März starten, berichtete die Tagesschau am Donnerstag. Dabei berief sie sich auf interne E-Mails, nach denen das in Grünheide gefertigte Model Y ab Ende März ausgeliefert werden könnte.

Noch ist die Fabrik aber eine Baustelle – und die Arbeitsbedingungen sollen in den letzten Wochen noch zum Teil katastrophal gewesen sein. Die MOZ berichtete von undichten Dächern, weiten Wegen zur Toilette, die dann zum Teil auch noch zugefroren waren. Dem Management seien diese Zustände bekannt. Aber offenbar hatte man es hier nicht sonderlich eilig, sie zu beheben.