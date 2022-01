Nachschlag: Tarea Vida

imago/allOver Auswirkungen des Klimawandels auf Kuba: Während der Meeresspiegel steigt, fällt weniger Regen (Valle de los Ingenios, Sancti Spiritus)

Als wäre Kuba nicht schon ausreichend von ungerechtfertigten Angriffen getroffen, ist die sozialistische Inselrepublik auch besonders dem Klimawandel ausgesetzt. Der globale Süden ist nur in sehr geringem Maße für die weltweiten CO2-Emmissionen verantwortlich, Kuba lediglich für 0,08 Prozent. Aber Havanna stellt sich auch diesem Kampf und hat für das Land einen 100-Jahresplan ausgeklügelt. Worum es bei diesem geht, zeigt der Dokumentarfilm »Cuba’s Life Task: Combatting Climate Change« der seit dem 11. Januar auf Youtube verfügbar ist. »Tarea Vida (­Name des kubanischen Plans) ist nicht nur ein weiteres Gesetz, sondern ein neues Entwicklungsparadigma«, erklärte Helen Yaffe, Produzentin des Dokumentarfilms und Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Glasgow in einem Interview mit der spanischen Agentur Efe. Ein Must-see für alle, die der von der eigenen Regierung vorgegaukelten Alternativlosigkeit etwas entgegenhalten möchten. Leider bislang nur auf englisch. (si)