Appell: »Kein Krieg gegen Russland«

Unter der Überschrift »Kein Krieg gegen Russland. NATO in ihre Schranken weisen – Sicherheit in Europa ist möglich« veröffentlichte eine Initiative von Friedensaktivisten am Montag einen Appell:

Viel zu lange schon wird die Öffentlichkeit zugeschüttet – mit Worten: »Können wir Putin stoppen?« fragt Bild, die FAZ sieht die »Ukraine von drei Seiten umstellt«, EU-Präsidentin von der Leyen entrollt in CNN »für den Fall einer russischen Invasion« eine Liste drakonischer Strafen, und US-Präsident Biden warnt laut Zeit vor der »ausgesprochenen Möglichkeit« einer russischen Invasion im Februar.

Worte können zu Kanonen werden. Wer lange genug einen Krieg beschwört, beschwört ihn herauf. Wer Frieden will, muss durch die Brille des Gegenübers schauen können. Anders ist Verständigung nicht möglich. Präsident Putin verlangt vom Westen Sicherheitsgarantien für sein Land, vordringlich: keine weitere NATO-Osterweiterung und keine Raketenstationierungen an Russlands Grenzen. Wer Russlands Sicherheit nicht verletzen will, kann das doch gewährleisten. Oder ist das von der NATO zu viel verlangt? (...)

Schon 1999 zeigte der NATO-Krieg gegen Jugoslawien: Auch nach dem Kalten Krieg ist Europa nicht sicherer geworden. Der KSE-Vertrag, der eine massive Abrüstung konventioneller Waffen in Europa vorsah, wurde zwar von Russland, Weißrussland, Ukraine und Kasachstan ratifiziert, aber von keinem der NATO-Staaten. Die USA haben die Verträge zur Rüstungsbegrenzung (ABM-Vertrag zu strategischen Raketenabwehrsystemen, INF-Vertrag zu atomaren Mittelstreckenraketen oder den »Open-Skies«-Vertrag) aufgekündigt, der Rüstungswettlauf ist nicht gestoppt. Im Gegenteil. (…) In Europa stecken Großbritannien, Frankreich und Deutschland fast dreimal so viel in ihr Militär wie Russland.

Zur Zeit befinden sich die US-Streitkräfte mit denen Polens, der baltischen Staaten und Tschechiens im Manöver »Saber Strike«, um ihre »Operationsreichweite entlang der östlichen Flanke der NATO zu erhöhen«. Die NATO kündigte für Juni in derselben Region das Manöver »Ramstein Legacy« an, nach eigenen Aussagen die größte integrierte Flug- und Raketenabwehrübung der Welt. (...)

Zunächst geht es um akute Gefahrenabwehr: Wer militärische Ausrüstung liefert, wird Konfliktpartei, deshalb: keinerlei Waffenlieferungen an die Ukraine, auch keine Helme. Deutschland trägt als Signatarmacht des Minsker Abkommens besondere Verantwortung, deshalb: Ehrliche Bilanz, woran seine Umsetzung bislang gescheitert ist; Fordern und Fördern der verfassungsmäßigen Autonomie des Donbass und Demilitarisierung des Konflikts.

Zwischen der NATO und Russland: keine Militärmanöver, keine Bomber, keine Kriegsschiffe nahe der Grenze des anderen; keine Stationierung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen in ganz Europa; Rückkehr ohne Trickserei zur NATO-Russland-Akte, die eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen in Osteuropa verbietet.

Jede vertrauensbildende Maßnahme ist jetzt wertvoll. Dazu gehört die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ebenso wie der Verzicht auf die ständigen EU-Sanktionen, dazu gehören Partnerschaften von Städten, Universitäten, großzügig geförderte Begegnungen in Kultur, Sport, Jugendaustausch. (...) Europa ist größer als die EU, und Frieden wird es ohne oder gar gegen Russland nicht geben.

Deeskalation jetzt – für eine Umkehr ist das öffentliche Engagement der Zivilgesellschaft und Friedensbewegung dringend erforderlich.

Volltext unter frieden-links.de