Klare Unklarheit

picture alliance / Federico Gambarini/dpa Das einzig Verlässliche an der SPD ist ihre Unzuverlässigkeit in Fragen von Krieg und Frieden

Die Haltung seiner Partei sei »völlig klar«, behauptet SPD-Kovorsitzender Lars Klingbeil: Die Eskalation gehe von Russland aus, »alle Optionen« lägen auf dem Tisch, jetzt sei »Frieden zu organisieren«. Nur letzteres stimmt. Die Partei ist polarisiert, und die Kriegsgefahr erhöht der Westen täglich.

Scharfmacher mit SPD-Parteibuch wie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, trampeln sogar auf dem Parteiheiligtum »Entspannung« herum. In Bild am Sonntag forderte Sigmar Gabriel indirekt deutsche Waffen für die Ukraine. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat bereits deutsche Soldaten in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Diesen heutigen Noskes ist eine Sicherheitspolitik unter Einbeziehung Russlands, für die der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, Generalsekretär Kevin Kühnert oder Gerhard Schröder eintreten, ein Greuel. Die Letztgenannten verlangen Vernunft, stehen aber auch nicht für Frieden, sondern wie der frühere Kanzler dafür, Belgrad oder Afghanistan zu bombardieren. Und mit »Entspannung« war vor fast 60 Jahren die langfristige Strategie zur inneren Schwächung der sozialistischen Staaten gemeint – »Konterrevolution auf Filzlatschen«.

Die von Klingbeil anberaumte Debatte der Kontrahenten hinter verschlossenen Türen am Montag war dennoch fällig. Beide Strömungen mögen gemeinsame Ziele haben, sie spiegeln aber auch unterschiedliche und sogar gegensätzliche Interessen in der NATO wider. Die heutigen Noskes setzen auf bedingungslose Unterordnung unter die US-Politik, d. h. auf das Spiel mit dem Kriegsfeuer. Sie bejahen die NATO als Druckmittel und Instrument zur Neuaufteilung der Welt. Das lässt selbst in Kiew Furcht aufkommen. Beim jüngsten Telefongespräch zwischen den Präsidenten Selenskij und Biden soll es deswegen laut geworden sein.

Die andere Gruppierung misstraut mit Recht einer US-Politik, die vor allem eins ist: unberechenbar. Die Interessen des deutschen Kapitals sind nicht die der US-Frackinggasindustrie oder deren in Osteuropa regierenden Marktschreier, sind nicht die Polens, Litauens oder der Ukraine. Dieser politische Arm des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft will faktisch die NATO neu definieren. Nach deren Aufgaben seit 1991 fragt auch Wladimir Putin.

Das Ergebnis der SPD-Beratung am Montag stand vor Beginn fest: klare Unklarheit – weder »Freund« noch »Feind« eigene Ziele verraten oder mehr als Floskeln von »Härte und Dialog« anbieten. US-Staatssekretärin Victoria »Fuck the EU« Nuland hat das gerade als Maxime des gesamten Westens verkündet. Es soll beim gefährlichen Spiel, das die Bevölkerungen einschüchtert und lähmt, bleiben. Im Zweifel bedeutet das aber: für den Krieg.

Von dauerhaftem Frieden hat sich die SPD vor mehr als 100 Jahren verabschiedet. Der hat eine andere Gesellschaft zur Voraussetzung.