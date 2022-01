Verdi im Arbeitskampf bei Postbank

Berlin. Beschäftigte der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag mit einem eintägigen Arbeitskampf begonnen. Die Gewerkschaft rechnete mit einer Beteiligung von 50 bis 80 Prozent. Beschäftigte in allen Postbank-Callcentern sowie den Filialen in Berlin, Dortmund und Köln waren zur Arbeitsniederlegung aufgerufen worden. Nach dem enttäuschenden Verhandlungsauftakt bei den Tarifverhandlungen Anfang des Jahres wolle Verdi nun den Druck auf die Unternehmerseite erhöhen, hieß es. Verdi fordert für die rund 15.000 Beschäftigten sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens 180 Euro.(dpa/jW)