Geringverdiener tragen Kosten

Federico Gambarini/dpa-Bildfunk/dpa Viele Beschäftigte in Gastronomie- und Hotelbranche waren von Kurzarbeit betroffen (Düsseldorf, 3.3.2021)

Für viele der in der Coronakrise in Kurzarbeit geschickten Beschäftigten hält das Finanzamt eine böse Überraschung bereit. Übersteigt die erhaltene Lohnersatzleistung übers Jahr betrachtet eine bestimmte Schwelle, müssen die Empfänger mit einer Steuernachzahlung rechnen. Nach Ansicht von Christian Görke, Abgeordneter der Bundestagsfraktion von Die Linke, ist dies »ein Unding«. Menschen »mit Sorgen um ihren Job und ihre Zukunft werden so doppelt bestraft«, äußerte er sich am Montag gegenüber junge Welt. Der Parlamentarier hat durch eine mündliche Anfrage beim Bundesfinanzministerium (BMF) in Erfahrung gebracht, wieviel Geld der Fiskus in den Jahren 2020 und 2021 bei den Betroffenen eingetrieben hat beziehungsweise noch eintreiben wird: insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro.

Den Zugriff ermöglicht eine Tücke der deutschen Steuergesetzgebung: der sogenannte Progressionsvorbehalt. Zwar wird das Kurzarbeitergeld selbst nicht besteuert. Wie das Arbeitslosen- und Elterngeld treibt es allerdings je nach Höhe der Bezüge den Einkommenssteuersatz auf die geregelten Einkünfte nach oben. Die Grenze, ab der die Leistungen steuerwirksam werden, liegt bei 410 Euro aufwärts. Das Instrument kam bekanntlich in einem historisch nie dagewesenen Umfang während der Pandemie zum Einsatz. Im April 2020 zählte die Bundesagentur für Arbeit (BA) über sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit, im Juni noch mehr als drei Millionen. In der zweiten Welle im folgenden Winter stieg die Zahl der Kurzarbeiter noch einmal deutlich auf über 3,5 Millionen.

Für Millionen Beschäftigte zog dies ganz erhebliche Lohneinbußen nach sich. Qua Gesetz haben Alleinstehende zunächst Anspruch auf 60 Prozent des üblichen Nettoentgelts, Beschäftigte mit mindestens einem Kind kommen auf 67 Prozent. Ab dem vierten Bezugsmonat umfassen die Zahlungen 70 Prozent des Nettoeinkommens (mit Kind 77 Prozent) und ab dem siebten Monat 80 Prozent (mit Kind 87 Prozent). Einige der Unternehmen, die sich mit staatlicher Hilfe durch die Krise »retteten«, haben ihren Anlegern trotzdem zum Teil üppige Dividenden spendiert, zum Beispiel BMW und Daimler. Dagegen bekämen zahllose Beschäftigte per Progressionsvorbehalt »auch noch eine Steuernachzahlung vom Finanzamt aufgedrückt«, beklagte Görke. Das bedeute eine »milliardenschwere Steuerbelastung für Geringverdiener«.

Wie das BMF in der Antwort auf Görkes Anfrage vorrechnete, hätten Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2020 ohne die Regelung zirka 2,1 Milliarden Euro weniger eingenommen, 2021 etwa 1,4 Milliarden Euro. Gleichwohl hat die Kurzarbeit ein großes Loch in die öffentlichen Haushalte gerissen. Eigentlich wird die Maßnahme aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung finanziert. Die Reserven waren aber rasch ausgeschöpft, so dass der Staat bis Ende 2021 mit rund 24 Milliarden Euro einspringen musste. Dazu kamen noch einmal 18 Milliarden Euro für die ebenfalls von der BA übernommenen Sozialleistungen aus der Kurzarbeit sowie weitere zehn Milliarden Euro für pandemiebedingtes Arbeitslosengeld. Zu den steuerlichen Auswirkungen auf Arbeitslosengeldbezieher, die ebenso dem Progressionsvorbehalt unterliegen, liegen dem Finanzministerium erklärtermaßen »keine Schätzungen« vor.

»Das Kurzarbeitergeld sollte endlich vom Progressionsvorbehalt ausgeschlossen werden«, empfahl Görke, der bis 2019 Finanzminister von Brandenburg war. Dasselbe hatten vor ihm bereits der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Deutsche Steuergewerkschaft gefordert. Selbst die inzwischen im Bund mitregierende FDP hatte sich 2020 dafür ausgesprochen, das Instrument wenigstens für die Dauer der Pandemie aufzuheben. Allerdings blockierte seinerzeit die große Koalition den Vorstoß und selbst Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen. Im Wahlkampf hätten »alle Ampelkoalitionäre von Entlastungen bei der Einkommenssteuer gesprochen«, bemerkte der Linke-Politiker. »Herausgekommen ist nichts.« SPD und Grüne forderte er auf, »die FDP beim Wort zu nehmen und schnellstmöglich einen Vorschlag auf den Tisch zu legen, um diese unsägliche Ungerechtigkeit zu korrigieren«.