Frieden als Routinetermin

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Streitpunkt Nord Stream 2: Manuela Schwesig am Endpunkt der Pipeline im Industriehafen Lubmin (15.10.2020)

Die Zeiten, in denen Sozialdemokraten Sorge hatten, als »vaterlandslose Gesellen« zu gelten, sind seit der Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten im Ersten Weltkrieg zwar vorüber. Doch weiterhin geraten SPD-Politiker ins Schwitzen, wenn sie als russlandfreundlich oder gar als »Putinversteher« gehandelt werden. Mit solchen teils unterschwelligen, teils offenen Vorwürfen sieht sich die deutsche Regierungspartei derzeit etwa von seiten der ukrainischen Regierung, aus Polen und dem Baltikum sowie von der NATO-Führungsmacht USA konfrontiert. »Wenn der Kanzler sich hinstellt und sagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, sollte von Russland die territoriale Integrität der Ukraine angegriffen werden, dann ist das klar und unmissverständlich«, verwehrte sich der SPD-Kovorsitzende Lars Klingbeil am Montag im ARD-»Morgenmagazin« gegen solche Vorwürfe. »Das ist eine deutliche Ansage gegen Russland.«

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt zwar die von Kiew erbetenen Waffenlieferungen ab, droht aber mit Sanktionen im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine. Diesem Kurs hatte sich das SPD-Präsidium angeschlossen. Offen bleibt dabei, ob auch eine Nichtinbetriebnahme der Gaspipeline Nord ­Stream 2 als Sanktionsinstrument in Frage kommt, wie etwa von Washington und Kiew, aber auch auf seiten des Koalitionspartners Bündnis 90/Die Grünen gefordert.

Für den späten Montag nachmittag hatte Klingbeil führende Sozialdemokraten nach Berlin eingeladen, um im vertraulichen Gespräch über den Kurs der Partei in der Ukraine-Frage zu beraten. Es handele sich um ein »Routinetreffen«, auf dem es vor allem um die Frage gehen werde, wie ein Krieg mitten in Europa abgewendet werden kann, hatte der Parteichef den nicht offiziell angekündigten Termin am Vortag gegenüber der ZDF-Sendung »Berlin direkt« bestätigt. Eingeladen waren laut der Agentur AFP die Bundesministerinnen für Verteidigung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Christine Lambrecht und Svenja Schulze, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der Bundestagsfraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und weitere Landeschefs sowie Fachpolitiker. Ob die dem sogenannten linken Parteiflügel zugerechnete Kovorsitzende Saskia Esken sowie Generalsekretär Kevin Kühnert auch an dem Treffen teilnahmen, wurde nicht gemeldet.

»Ziel des Treffens ist dem Vernehmen nach, eine neue europäische Ostpolitik auszuloten und die beiden innerparteilichen Lager – Kuscheln mit Putin oder Härte gegen Russland – zu versöhnen«, hatte Spiegel online am Sonnabend gemeldet. Die Fronten verlaufen innerhalb der SPD zwischen Atlantikern, die im Einklang mit den USA für einen harten Kurs gegenüber dem Kreml eintreten, sowie Politikern, die stärker Rücksicht auf deutsche wirtschaftliche Beziehungen insbesondere im Energiesektor mit Russland nehmen.

Für letztere stehen insbesondere Ministerpräsidentin Schwesig, in deren Bundesland die Unterwasserpipeline ihren Endpunkt hat, sowie der frühere Parteivorsitzende und Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Im Podcast »Die Agenda« gab Schröder, der als Lobbyist für russische Energiekonzerne tätig ist und dem Verwaltungsratspräsidium von Nord Stream 2 angehört, am Freitag der NATO eine Mitschuld am russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Der Ukraine warf er »Säbelrasseln« vor. Mit der entgegengesetzten Stoßrichtung kritisierte mit dem früheren Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ein weiterer ehemaliger SPD-Vorsitzender die Weigerung von Scholz, Waffen an Kiew zu liefern. Es brauche darüber eine »Diskussion ohne Tabus und Denkverbote«, erklärte Gabriel, der seit 2019 Vorsitzender der Lobbyvereinigung Atlantikbrücke ist, gegenüber Bild am Sonntag. Er nehme »gern Ratschläge entgegen«, aber die Verantwortung für die Partei trügen andere, hatte Klingbeil am Sonntag gegenüber dem ZDF seinen Vorgängern, die keine Parteiämter mehr innehaben, entgegnet. »Ich möchte nicht, dass wir jetzt durch Drohungen, durch Taten in eine Situation hereingeraten, in der dann auf einmal vielleicht ungewollt eine Kriegssituation mitten in Europa entsteht«, plädierte der SPD-Kovorsitzende für »Gespräche« und Diplomatie.