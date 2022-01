Rheinland-Pfalz: Zwei Polizisten erschossen

Kaiserslautern/Berlin. In der Nacht zum Montag sind an der Kreisstraße 22 in Ulmet im Kreis Kusel in der Westpfalz zwei Polizisten von bislang unbekannten Tätern erschossen worden. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Beamten. Die Schüsse seien um 4.20 Uhr gefallen, wie eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern sagte. Die Streife war den Angaben zufolge in einem Zivilfahrzeug unterwegs. Die Schüsse fielen offenbar bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs, in dem die Beamten auf totes Wild gestoßen waren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach am Montag von einer »Hinrichtung«. Die Großfahndung nach den Tätern dauerte am Montag nachmittag an. (dpa/jW)