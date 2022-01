Zentralrat der Muslime schließt Verein aus

Berlin. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat einen Verein ausgeschlossen, den der Verfassungsschutz dem Netzwerk der Muslimbrüder zurechnet. Der Zentralrat habe auf seiner digitalen Vertreterversammlung am 23. Januar den Ausschluss der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) und ihrer Mitglieder beschlossen, teilte der Dachverband am Montag mit. Ein entsprechender Antrag habe die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Innerhalb des ZMD bildet der türkisch-faschistische Verband ATIB die größte Mitgliedsorganisation. Der Zentralrat, der nur einen Bruchteil der Muslime in Deutschland vertritt, nimmt regelmäßig an von der Bundesregierung organisierten Veranstaltungen teil.(dpa/jW)