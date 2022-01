Gespräche zwischen Airbus und IG Metall

Hamburg. Airbus und die IG Metall haben sich am Montag in Hamburg erneut zu Verhandlungen über den Umbau der zivilen Flugzeugfertigung in der BRD getroffen. Es ist die mittlerweile siebte Runde in einem seit Frühjahr 2021 andauernden Streit zwischen dem weltgrößten Flugzeugbauer und der Gewerkschaft. Sollte es wieder kein Ergebnis geben, will die IG Metall ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufrufen. Zuletzt hatten sich Anfang Dezember mehr als 14.000 Beschäftigte an teils mehrtägigen Warnstreiks beteiligt und mitten im Jahresendspurt die Produktion weitgehend lahmgelegt. (dpa/jW)