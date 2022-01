Bestialischer Auftritt

Ronald Haberle/commons.wikimedia.org/wiki/File:MyLai_Haeberle_P35_SPC_Capezza.jpg?uselang=de/de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit?uselang=de Die Welt vom Übel des Kommunismus befreien: Ein US-Soldat legt während des Massakers von My Lai in Vietnam Feuer (16.3.1968)

Man kann über die USA viel Gutes sagen, wenn es um Wissenschaft und Technik, um Literatur, Film und Musik geht. Hingegen viel Schlechtes, wenn es um Politik geht, um Weltpolitik. Ihre beste Tat liegt ein Menschenalter zurück, es war ihr nicht groß genug zu schätzender Beitrag zur Niederwerfung der faschistischen Bestie Deutschland 1945 – keine uneigennützige Tat, aber die Interessen der Vereinigten Staaten deckten sich damals mit denen der Menschheit.

Was die USA aber seither tun, tun sie allein im eigenen, die errungene Weltherrschaft mit allen Mitteln sichernden Interesse. So sieht es der Historiker Bernd Greiner, Gründungsdirektor des »Berliner Kollegs Kalter Krieg« und zuvor Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, wo er über Theorie und Geschichte der Gewalt forschte. Dementsprechend rückt er nun »die Schattenseiten des amerikanischen Jahrhunderts« ins Licht: »die Tatsache, dass Unzählige ihr Leben lassen mussten, Gesellschaften traumatisiert und Staaten ruiniert wurden, weil die USA ihren Anspruch auf Ordnung der Welt durchsetzen wollten. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die meisten Kriege geführt, wiederholt Angriffskriege vom Zaun gebrochen und das Völkerrecht mit Füßen getreten. Sie sind einsamer Spitzenreiter beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen.«

Was Greiner hier auf der ersten Seite des Vorworts schreibt, fasst bereits zusammen, was im Folgenden en détail nachgereicht, das heißt beschrieben und belegt wird – und die Lektüre lohnt sich.

Angetrieben von der Idee der Auserwähltheit, deren Wurzeln in der Religion liegen und deren Frucht der Wahn ist, die Welt vom Übel, insbesondere dem Kommunismus, zu erlösen, wollen die USA allen »Freedom and Democracy« bringen – doch der Glaube, gut zu sein, erweist sich als die Lizenz, Böses zu tun.

Zwar ist es eine Binse, dass es unter Staaten keine Freundschaft, nur Interessen gibt. Aber jene vorzugeben, diese zu betreiben und Partnerschaft in Feindschaft umschlagen zu lassen, für diese Politik stehen drei Beispiele besonders: Guatemala, der Iran und Vietnam. Dafür, dass Jacobo Árbenz Guzmán, Mohammad Mossadegh und Ho Chi-Minh Freiheit und Demokratie über den Eigennutz der USA stellten, wurden ihre Länder gestraft. Ebenso vielen anderen: Wo immer die USA ihre »vitalen Interessen« bedroht sahen, sei’s durch Kuba, sei’s durch Chile, sei’s durch wen auch immer, griffen sie zu Mitteln, die von »Einschüchterung, Nötigung, Erpressung« über Sabotage und Mordanschlag bis zu Putsch und Krieg reichten, »saubere Folter« seit Jahrzehnten inbegriffen – etwa für Personen, die sich im Widerstand gegen brav mit den USA zusammenarbeitenden Diktatoren befinden.

Wirklich neu ist das meiste nicht, was Greiner auf 280 Seiten ausbreitet, aber selten wurde es so konzentriert und erschöpfend dargeboten. Dies nicht nur im großen Ganzen, sondern exemplarisch auch im einzelnen Zitat, das die Verrohung der Politiker – Kissinger will Nixon zu einem »bestialischen Auftritt« anstacheln – wie der Handlanger vor Ort dokumentiert. In Vietnam metzeln die GIs in den Dörfern Männer, Frauen und Kinder nieder und erschießen sogar Babys, wie CBS 1969 in einer Fernsehreportage berichtet. Auf die Frage »Wie erschießt man Babys?« antwortet ein Soldat: »Keine Ahnung, es kommt halt vor.«

Dass solche Taten publik gemacht werden, ist allerdings ein Unterschied zu Diktaturen. Ein zweiter ist der, dass es auch Politiker gab und gibt, die das Regierungshandeln offen kritisieren – ein dritter schließlich, dass die Bevölkerung (Stichwort: Vietnamkrieg) tatsächlich der Führung die Gefolgschaft verweigert. Die USA, durch Landraub und Völkermord entstanden, mögen eine gewalttätige und militaristische Gesellschaft sein, wie Greiner zu verstehen gibt – aber sie sind eben nicht nur das.

Und wo sie es sind, sind sie es nicht allein. Was Greiner, der ganz auf die USA fokussiert ist, aus dem Blick gerät, ist ihr Geschick, Verbündete zu gewinnen, deren Interessen auf der gleichen Linie liegen und die sich nur deshalb weniger übel betragen, weil sie zu schwach dafür sind oder die USA die Drecksarbeit für sie erledigen. Insbesondere Deutschland hat jahrzehntelang profitiert, dass es im Windschatten der USA Welthandel betrieb, ohne sich die Hände durch militärisches Eingreifen schmutzig machen zu müssen.

Nicht zu vergessen: Die über Jahrhunderte verübten Verbrechen der europäischen Kolonialmächte stehen den amerikanischen nicht nach, im Gegenteil. Wenn Greiner jetzt das Zeitalter der US-amerikanischen Dominanz zu Ende gehen sieht und für Europas Unabhängigkeit und Lösung vom großen Bruder jenseits des Atlantiks plädiert, so hat die Welt davon nichts zu erhoffen.