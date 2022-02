Harte Auseinandersetzung

imago images/Photo12/Ann Ronan Picture Library 17. Juni 1953: Der Protest drohte zu entgleiten, ein neuer Faschismus stand vor der Tür ...

Wie gewohnt stellt auch die aktuelle Ausgabe der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung neue Forschungsergebnisse und kritische Sichten zu wichtigen und häufig umstrittenen Ereignissen und Problemfeldern der Arbeiterbewegungsgeschichte vor. Das demonstriert etwa der Aufsatz von Michael Klein. Vor allem auf der Grundlage von ausführlichen Zitaten aus den unveröffentlichten Tagebüchern des Kommunisten und Literaturwissenschaftlers Alfred Kantorowicz erschließt der Autor dem Leser ein sehr umfassendes Bild von dessen eigenwilligen und teilweise auch widersprüchlichen Überlegungen und Einschätzungen über die Geschehnisse des 17. Juni 1953 und auch über die Ereignisse in Ungarn 1956. Kantorowicz habe für die Streiks am 17. Juni Verständnis gezeigt, denn im Sommer 1953 habe die SED das Vertrauen der Bevölkerung verloren gehabt. Gleichzeitig erschrak er über die Ausschreitungen, die ihn an ein Deutschland erinnerten, in dem man ihn ermorden wollte. Der Protest habe zu entgleiten gedroht, ein neuer Faschismus vor der Tür gestanden.

Das Beziehungsgeflecht zwischen Arbeiterbewegung und Literatur beleuchtet Peter Goller am Beispiel von Willi Bredels Romantrilogie »Verwandte und Bekannte«. Veröffentlicht wird ein weiterer Vorabdruck – bereits als vierte Fortsetzung – der umfassenden Dokumentation von Matthias John über den Königsberger Prozess im Jahr 1904, in dem Karl Liebknecht als Verteidiger von russischen Revolutionären eine maßgebliche Rolle spielte.

Sehr aufschlussreich ist die Nachreichung von Siegfried Prokop zum 60. Jahrestag des 13. August 1961. Die Grenzschließung am 13. August sei wesentlich durch die innere Krise der DDR mitverursacht worden. Ohne fremde Hilfe sei die DDR nicht in der Lage gewesen, einen Ausweg aus dieser Krise zu finden. Bei einem ergebnislosen Treffen im Juni 1961 in Wien habe Chruschtschow zum Abschluss Kennedy ein Memorandum übergeben, in dem er einen Friedensvertrag mit der DDR angekündigt habe. Daraufhin habe Kennedy im Juli mit einem Ultimatum geantwortet. Doch wegen des Konfliktes in und um Berlin wollten schließlich weder Kennedy noch Chruschtschow einen Krieg riskieren. Obwohl Walter Ulbricht auf die Unterbrechung des unerträglichen Flüchtlingsstroms gedrängt habe, sei er gegen die hermetische Schließung der Sektorengrenzen gewesen. Es kam deshalb Anfang August in Moskau zu einer harten Auseinandersetzung mit Chruschtschow. Dieser habe sodann den Befehl zur Abriegelung der Grenze gegeben. Prokop rät davon ab, Ulbrichts bekannte Aussage »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«, einfach als Lüge zu interpretieren.

Zwei aussagekräftige Berichte von wissenschaftlichen Konferenzen (Kai Köhler bzw. Günter Benser) zur Onlinetagung »150 Jahre Pariser Kommune« der Marx-Engels-Stiftung bzw. zur Tagung »Die DDR in der deutschen Geschichte« des Vereins Helle Panke, ein Nachruf von Stefan Bollinger auf den verstorbenen Historiker Detlef Nakath (1949–2021) sowie ein ausführlicher Rezensionsteil und ein Jahresinhaltsverzeichnis komplettieren das lesenswerte Heft.