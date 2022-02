Vage Zusagen

Arkivi/imago Da war die Welt für sie noch wohlgeordnet: Der preußische Kronprinz (rechts) während des Ersten Weltkrieges

Man tritt dem Historiker Stephan Malinowski sicher nicht zu nahe, wenn man annimmt, dass der Verkaufserfolg seiner Arbeit über die »Hohenzollern und die Nazis« – drei Auflagen binnen weniger Monate – dadurch befördert wurde, dass die einst preußische Könige und deutsche Kaiser stellende Familie seit Jahren mit erstaunlicher Konfliktfreude in Auseinandersetzungen um Entschädigungen für nach 1945 enteignete Immobilien und Kunstschätze verwickelt ist und nebenbei juristisch gegen Historiker (auch gegen Malinowski) und Medien vorging, die unerwünschte Auffassungen über die Rolle der Hohenzollern in der Zwischenkriegszeit verbreitet hatten. Nun befassen sich Gerichte mit der Frage, ob Angehörige der hochadligen Familie dem Naziregime »erheblichen Vorschub geleistet« haben.

Dass Malinowskis umfangreiche Studie Aufmerksamkeit verdient hat, steht außer Frage. Für ein Publikum, das überwiegend keinerlei Begriff mehr von dem hat, was etwa die deutschsprachige marxistische Faschismusforschung schon vor Jahrzehnten an Wissen über das Mit- und Gegeneinander der verschiedenen Fraktionen der Gegenrevolution nach 1918 erarbeitet hatte, ist das Buch Aufklärung im besten Sinne. Es ist dabei – der Verdacht könnte aufkommen – keine hastige Konjunkturpublikation. Malinowski ist seit seiner 2003 veröffentlichten Dissertation »Vom König zum Führer« als kritischer Forscher in diesem Bereich ausgewiesen. 2014 kam er in einem Gutachten für die brandenburgische Landesregierung zu dem Schluss, dass Kronprinz Wilhelm von Preußen – der älteste Sohn des 1918 in die Niederlande geflohenen Exkaisers war im November 1923 wieder nach Deutschland zurückgekehrt – »durch sein in großer Stetigkeit erfolgtes Handeln die Bedingungen für die Errichtung und Festigung des nationalsozialistischen Regimes verbessert« habe.

Das ist, wie eben angedeutet, keine »neue« Erkenntnis. Aber eben eine, die für die in der Bundesrepublik verbreitete Erzählung über das Ende der Weimarer Republik, die im historischen Gedächtnis die Tatsache, dass die Nazis im Januar 1933 eine gemeinsame Regierung mit der konservativen – auch der monarchistischen – Rechten gebildet haben, fast vollständig hat verschwinden lassen, sehr lange gänzlich uninteressant war. Die Hegemonie dieser verlogenen Perspektive ist mit Malinowskis Veröffentlichung wieder ein bisschen erschüttert worden – und das ist nicht wenig.

Malinowski spannt in seiner »Geschichte einer Kollaboration« einen weiten Bogen. Er beginnt bei der »Kaiserflucht« im November 1918, dem »wichtigsten Bruchpunkt des deutschen Monarchismus«, und behandelt dann die Versuche einer »Neuerfindung« und »Modernisierung« im »Exil«. Erstmals in dieser Ausführlichkeit werden Rolle und Funktion der Hohenzollern in den Netzwerken der Gegenrevolution zwischen 1923 und 1931 untersucht. Zwei weitere Kapitel sind den Schlüsseljahren 1932 und 1933 gewidmet.

In den Blick nimmt Malinowski schließlich auch die Zeit nach 1945 – als die Hohenzollern »symbolisch prominenter Teil einer umfassenden Umdeutung« waren, bei der es darum ging, »interne Richtungskämpfe und elitären Dünkel innerhalb des rechten Milieus als Gegnerschaft oder gar Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu präsentieren und die vielen Abstufungen der Kollaboration bei der Herstellung und Führung der NS-Diktatur herauszuschreiben« – der Komplex »20. Juli« lässt grüßen. Neben dem Abschnitt »Gegenrevolution und NS-Bewegung« gehören die Überlegungen zur konservativen »Aneignung des Widerstandsbegriffs« zu den analytisch stärksten Passagen des Buches. Malinowski weist hier darauf hin, dass das Narrativ, wonach auch in der Zeit zwischen 1932 und 1934 »konservative Funktionseliten« die »eigentlichen Gegner ›Hitlers‹« gewesen seien, »in jüngster Zeit neu ausgebaut« wurde.

Der aufmerksame Leser kann dieser Arbeit einmal mehr entnehmen, dass die Nazi-Option 1932/33 eine von mehreren denkbaren Möglichkeiten einer reaktionären Neuordnung war. Die Hohenzollern waren mit im Spiel, als ausgehandelt wurde, was für eine politische Konstruktion an die Stelle der parlamentarischen Republik treten sollte. Dass ihre Abgesandten nach anfänglichen »vagen Zusagen über eine Monarchie der Zukunft« im Februar 1934 von Hitler »in äußerst scharfer Form« eine Abfuhr erhielten und eine Restauration für wenigstens 15 Jahre abgesagt wurde, ändert daran nichts. Der Einfluss der Hohenzollern, so Malinowski, reichte aus, um die Nazibewegung »im Aufstieg zu befördern«, nicht aber, um sie »an der Macht beeinflussen zu können« – eben weil sich, so wäre hinzuzufügen, die Mehrheit der herrschenden Klasse zu diesem Zeitpunkt für die Nazis entschieden hatte.