Nachschlag: Planetarer Raubzug

imago/United Archives International Mit der »Entdeckung Amerikas« durch Kolumbus begann eine bis heute fortdauernde Geschichte von Raub, Mord und Zerstörung (Lithographie von 1876)

Ist Kapitalismus eine Theorie? Ist der Mensch von Geburt an ein Homo oeconomicus, der immer nur seinen Vorteil sucht? Ist also Egoismus das leitende Prinzip allen Verhaltens? Die Autoren der Arte-Reihe »Der Kapitalismus – Fluch oder Segen?« haben sich bis an den Amazonas begeben, um dort bei abgeschottet lebenden Bevölkerungsgruppen nachzuforschen, ob es stimmt, was Studenten an den Hochschulen seit langem hartnäckig eingetrichtert wird – und siehe da, es ist falsch: Im Ursprung stand nicht der Privatbesitz, Tausch und Handel tauchen erst in dem Moment auf, da sich die Gemeinschaft im Verfall befindet. Der allgemeine Niedergang ist aber mit einem Namen und einem Datum verbunden: mit Christoph Kolumbus und seiner angeblichen »Entdeckung Amerikas« im Jahr 1492. Das war der eigentliche Startschuss für den Beginn des Kapitalismus, der tatsächlich nichts weiter als ein gigantischer planetarer Raubzug ist, der immer wieder mit Schlagworten wie Freiheit oder Fortschritt schöngeredet wird. (jt)