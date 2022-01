imago/ZUMA Press

Zug abgefahren

Zu jW vom 28.1.: »Vergeblich gewartet«

Ich denke, dass es für eine konsequente und erfolgreiche Kurskorrektur bei der Partei Die Linke bereits zu spät ist. Gab es da nicht einstmals eine Formulierung, dass das gesellschaftliche Sein das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt? Eine Partei, die sich über die letzten Jahrzehnte derart den Gesetzen des bürgerlichen Parlamentarismus unterworfen hat wie Die Linke, braucht sich nicht darüber zu wundern, wenn ihr eigenes politisches Denken und Handeln letztlich bürgerlich wird. Die parteiinterne Demokratie, maßgeblich durch das Parteiengesetz bestimmt, erfolgt nach den gleichen Grundsätzen wie die allgemeine parlamentarische Demokratie in der BRD. Daher ist es dann auch gesetzmäßig, dass innerhalb der Partei nicht diejenigen in Führungspositionen gelangen, die die klarsten und konsequentesten Ansichten vertreten, sondern diejenigen, die sich am wenigsten unbeliebt machen. Wenn es auch für die derzeitige desaströse Situation nicht die eine Ursache gibt, so gab es doch eine fatale Entwicklung, die symptomatisch für alles steht: Der Streit vom Göttinger Parteitag 2012 wurde politisch nicht geklärt, sondern unter den Teppich gekehrt. Mit der Wahl der Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger setzte eine neunjährige Phase des politischen Stillstands ein. Die Partei wurde nicht mehr wahrnehmbar, weil ihre maßgeblichen Vertreter keine konsequent antikapitalistischen und antifaschistischen Positionen mehr vertraten. Spätestens mit dem Aufkommen der AfD im Jahr 2015 hätte die Parteiführung aufwachen müssen. Anstelle dessen aber hat sie sich auf das zweifelhafte Projekt »Rot-Rot-Grün« versteift. Ein übriges tat Herr Gysi mit seiner opportunistischen Aussage, dass es bei einer Regierungsbeteiligung der Linken nicht so sehr auf die Größe der politischen Schritte ankomme, sondern nur darauf, dass diese in die richtige Richtung führen müssten. Das war die ultimative Rechtfertigung für eine inkonsequente Politik, die bei vielen Wählern nur noch als »Mitmischen im System« verstanden wurde.

Sven Harmgart, Bernau

Überlebenskampf

Zu jW vom 25.1.: »Bei vollem Bewusstsein«

Im Vereinigten Königreich kämpft Premierminister Boris Johnson um sein politisches Überleben. Er wurde mehrfach bei Korruption, beim Bruch der Coronagesetze und beim Lügen im Parlament erwischt. Dazu kommen Islamophobie und Mobbing. Wenn es nicht bald eine große Krise geben wird, dann könnte Johnson in wenigen Tagen oder Wochen zum Rücktritt gezwungen sein. Eine solche Krise könnte zwischen Ukraine und Russland entstehen. Um seine eigene Haut zu retten, versucht Johnson, den Konflikt anzufachen. In den letzten Tagen wurden bereits Tausende Antipanzerwaffen in die Ukraine geliefert. Truppen werden an den Ostrand der NATO verlegt. Die Kriegsrhetorik wird hochgefahren. Sollte es zum Krieg kommen, würden möglicherweise Tausende Menschen ihr Leben verlieren. Das spielt für Johnson keine Rolle. Für ihn zählt nur, dass er in 10 Downing Street bleiben kann. Dieses Vorgehen hat Tradition in UK. Als Margaret Thatcher Anfang der 1980er unter Beschuss kam wegen einer anhaltenden ökonomischen Krise und gewalttätiger Unruhen in den englischen Städten, war es der Falkland-Krieg, der die Zustimmung zu ihrer Politik wieder ansteigen ließ. Eine ähnliche Strategie verfolgte Prime Minister David Cameron, der sich 2011 durch den Krieg gegen Libyen aus seiner Unpopularität befreien wollte, was für eine Zeitlang auch erfolgreich war. In Deutschland scheint das Kriegsgetöse etwas leiser zu sein. Bislang weigert sich Deutschland noch, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern. Insbesondere bei den Grünen gibt es aber eine ambivalente Haltung hierzu. Vielleicht spielt dabei eine Rolle, dass Präsident Wladimir Putin ein Nationalist ist. Wollen die Grünen etwa durch einen Krieg mit Russland wiedergutmachen, dass sie innenpolitisch den Kampf gegen den Faschismus seit vielen Jahren vernachlässigt haben? Werden die Grünen fortsetzen, was sie gegen Serbien begonnen haben? Hoffen wir nur, dass diese Politik nicht zu einem neuen 1914 führen wird.

John Marlow, Bonn

Böses Erwachen

Zu jW vom 26.1.: »Vorermittlungen gegen ­Billigenergieanbieter«

Ein wichtiger Punkt bleibt in der Diskussion über Billigstromlieferanten bislang unerwähnt. Sämtliche Serviceratgeber, Verbrauchermagazine und so weiter wurden nicht müde, mit dem Slogan »Nie war das Wechseln einfacher!« Hunderttausende Kunden in die windigen Verträge mit diesen Unternehmen zu treiben. Dies war kostenlose Propaganda im Namen der freien Marktwirtschaft zu Lasten der kommunalen Grundversorger, die nun als Retter wieder mal in die Bresche springen müssen. Dies ist ein weiteres trauriges Lehrstück dafür, dass die Deregulierung von Märkten immer Chaos nach sich zieht. Die kurzfristigen Verlockungen für die Konsumenten (ein paar Euro oder irgendwelcher Plunder), die mit solchen Verträgen daherkommen, sind ein klarer Indikator für die folgende Planlosigkeit und Katastrophe. Die Fähigkeit, langfristige Perspektiven zu denken, wird den Menschen systematisch abtrainiert. Lebe für den Moment, die Zukunft ist (im Kapitalismus) nicht planbar! Das Erwachen aus diesem Traum angesichts der Realität ist dann aber immer ein böses.

Thilo Sommer, Herne

Das ist Imperialismus

Zu jW vom 22.1.: »Höchstwert des Tages: ›Freie Bündniswahl‹«

Hat die Ukraine das Recht, sich ihre Verbündeten selbst auszusuchen, von ihnen Militärhilfe zu erhalten und ihnen notfalls Militärbasen einzuräumen? – »Natürlich!« – Haben Kuba, Nicaragua und Venezuela dieses Recht auch? – »Natürlich nicht!« sagen dieselben Leute, die dieses Recht für die Kiewer Machthaber verteidigen. Was das ist? Gewöhnlicher Imperialismus!

Volker Wirth, Berlin