General und Kriegsgegner

Frank Schumann Werner Großmann (1929–2022) an seinem 90. Geburtstag mit Topkundschafterin Gabriele Gast. Sie lieferte der HVA jahrzehntelang brisante Informationen aus der BND-Zentrale

Erstmals erschien sein Bild in einer Westzeitung, als es überall nur noch Westzeitungen gab. Die DDR war am 2. Oktober 1990 um Mitternacht untergegangen, Werner Großmann keine 24 Stunden später verhaftet worden. Der Chef der Auslandsaufklärung wurde fotografiert. Oder, wie das jetzt in der Fachsprache des Boulevard hieß, »abgeschossen«, als er in Karlsruhe aus dem Hubschrauber stieg, damit ihm der Haftbefehl im Bundesgerichtshof persönlich verkündet werden konnte. Der geplante juristische Abschuss jedoch misslang: Nach fast fünf Jahren musste der Generalbundesanwalt seine Klage zurücknehmen und das Verfahren einstellen. Das Bundesverfassungsgericht hatte zutreffend erklärt: »Die Angehörigen der Geheimdienste der DDR haben – wie die Geheimdienste aller Staaten der Welt – eine nach dem Recht ihres Staates erlaubte und von ihm sogar verlangte Tätigkeit ausgeübt.«

Mit dieser Feststellung erledigte sich keineswegs die Hexenjagd gegen die hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Die Propagandamühlen mahlen seither unentwegt die gleiche Kleie.

»Großmann, einst einer der Stellvertreter von Stasi-Chef Erich Mielke, hatte bis zum Schluss die Arbeit des MfS gerechtfertigt. Die Ostagenten im Westen seien ›Kundschafter des Friedens‹ gewesen«, schrieb die Neue Zürcher Zeitung über den General mit drei Sternen auf den Schulterstücken seiner Uniform. Und Zeit online verbreitete, dass Großmann sich die Vergangenheit »schöngeredet« habe, und zitiert ihn: »Wir haben nicht wie andere Geheimdienste Staatsstreiche, Ermordungen oder Entführungen durchgeführt.« Wahrheit schmerzt eben, weshalb sie gern verdrängt oder mit Getöse übertönt wird.

Als Werner Großmann im März 2017 in der überfüllten jW-Ladengalerie sein Buch »Der Überzeugungstäter« (Edition Ost) vorstellte, erklärte er erneut, dass er stolz darauf sei, mitgeholfen zu haben, den Frieden in Europa zu erhalten. Er habe nichts zu bereuen. Da schrieben sie wieder von Provokation, Verletzung der Menschenrechte und Verhöhnung der Opfer. Der übliche Reflex.

Frank Schumann Werner Großmann in der jW-Ladengalerie bei der Vorstellung seines Buches »Der Überzeugungstäter«, 21. März 2017

Die vielen Fotos aus den letzten drei Jahrzehnten zeigen einen stets freundlichen, weißhaarigen Mann, der offen und unverstellt seinen Gesprächspartnern gegenübertritt. Sie zeigen ihn auf Kundschaftertreffen, bei Lesungen und Konferenzen, daheim, mit Freunden. Gemeinsam begingen wir zuletzt seinen 90. Geburtstag in einem Hotel unweit des Berliner Tierparks. Da waren sie alle noch einmal aus Ost und West zusammengekommen. Der Generaloberst a. D., noch immer ein stattlicher Mann, zog von Tisch zu Tisch und führte lange, tiefgründige Gespräche, durch die sich meist Heiterkeit zog. Erst im Nachgang wurde den Beteiligten bewusst, dass wir voneinander Abschied genommen hatten.

Erst musste er, schon geraume Zeit Witwer, Wohnung und Selbständigkeit aufgeben, dann schließlich auch seine Mobilität. Und das bei vollem Bewusstsein. Als er am Freitag in seinem Bett starb, war es gewiss eine Erlösung.

Werner Großmann gehörte zu jener Generation, die die DDR aufbaute, einer Generation, die gleichermaßen gefördert und gefordert wurde. Gemeinsam mit seinem aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Vater war Großmann am 1. März 1946 – eine reichliche Woche vor seinem 17. Geburtstag – in seinem sächsischen Dorf der KPD beigetreten. Das schien ihm die logische Konsequenz. Die Nazis hatten ihn wenige Monate zuvor zum Volkssturm geholt. Die Durchhaltekrieger ließen ihn und gleichaltrige Gefährten am Stadtrand von Pirna Gräben ausheben. »Eine Granate riss meinem Freund, der direkt neben mir stand, beide Beine weg. Er verblutete.« Ein Schlüsselerlebnis, das Großmanns Haltung zum Krieg entscheidend bestimmte. Deshalb sagte er auch nicht nein, als ihn, den hauptamtlichen FDJ-Funktionär an der Dresdner Technischen Hochschule, 1952 die Schutz- und Sicherheitsorgane der DDR fragten. Was danach kam, kann man in den Büchern nachlesen, die er später selbst schrieb oder mit herausgab. Verwiesen sei insbesondere auf »Fragen an das MfS«, »Der Überzeugungstäter« oder »Hauptverwaltung A. Geschichte, Aufgaben, Einsichten«, alle in der Edition Ost erschienen. Die Lektüre bestätigt: Solche Charakterköpfe wie ihn gibt es nur noch wenige.