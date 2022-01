Entscheidender Moment

Lisi Niesner/REUTERS Im Palais Coburg wurde weiter über die Zukunft des Atomabkommens mit Iran gesprochen (Wien, 9.6.2021)

Die Wiener Gespräche über die Rückkehr der USA und des Iran zu ihren Verpflichtungen aus dem internationalen Abkommen, das dort im Juli 2015 verabredet wurde, sind nach Aussagen aller Beteiligten in der »Endphase« angekommen. Aus Sicht Washingtons und des »Europa-Trios« Deutschland, Frankreich und Großbritannien bedeutet das offenbar, dass in den nächsten Wochen – die Rede ist von Mitte oder Ende Februar – eine Entscheidung über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen oder ihren Abbruch fallen muss. Was in letzterem Fall geschehen soll, liegt bisher völlig im Dunkeln. Vorstellungen über den Inhalt eines »Plan B«, von dem westliche Politiker schon seit Monaten sprechen, reichen von der Verschärfung und Erweiterung der Sanktionen bis zu Kriegshandlungen gegen den Iran.

Dass die Regierung in Teheran seit Mai 2019 schrittweise die Beschränkungen ihres zivilen Atomprogramms aufgehoben hat, zu denen sie sich 2015 verpflichtet hatte, ist unstrittig. Damit reagierte sie nach einer langen Phase der »diplomatischen Geduld« auf die einseitige Kündigung des Wiener Abkommens, die US-Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 in öffentlicher Rede bekanntgegeben hatte. Zuvor hatte der Iran ein Jahr lang versucht, die drei europäischen Partner des Abkommens für Gegenmaßnahmen gegen die erneuten US-Sanktionen zu gewinnen, war aber mit leeren Versprechungen hingehalten worden.

Das Recht des Iran, die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu suspendieren, wenn andere Partner des Abkommens vertragsbrüchig werden, ist in einer Klausel des Wiener Abkommens ausdrücklich anerkannt. Das gilt selbstverständlich umgekehrt auch für die anderen Unterzeichner.

Darüber hinaus ist es eine bedauerliche Tatsache, dass es ohne den schrittweisen Rückzug des Iran aus den Beschränkungen seines Atomprogramms gar nicht erst zu den Verhandlungen über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens gekommen wäre, die seit Anfang April vorigen Jahres in der österreichischen Hauptstadt stattfinden. Die Fortschritte des iranischen Atomprogramms, insbesondere bei der Anreicherung von Uran, sind Teherans stärkste Verteidigung gegen die von Trump praktizierte Strategie des »maximalen Drucks«, an der auch sein Nachfolger Joseph Biden immer noch unverändert festhält.

Seit Beginn der ersten Schritte auf diesem Weg hat der Iran seine Bereitschaft erklärt, alle Gegenmaßnahmen rückgängig zu machen und sich wieder an die 2015 unterschriebenen Verpflichtungen zu halten, wenn die USA in den Rahmen des Wiener Abkommens zurückkehren. Das müsste mit der Aufhebung der Sanktionen beginnen. Im Vordergrund steht dabei für den Iran die uneingeschränkte Möglichkeit, Erdöl und Erdgas zu exportieren und am internationalen Geldtransfer teilnehmen zu können. Ohne Wiederherstellung dieser Rechte droht eine Eskalation des Konflikts, deren Folgen über den Nahen Osten hinausreichen würden.