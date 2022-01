Abschluss oder Abbruch

REUTERS Gespräche mit »positivem Verlauf«: Die Delegierten in Österreichs Hauptstadt am 17. Dezember

Seit Anfang April 2021 wird, mit einer Unterbrechung zwischen Ende Juni und Ende November, in Wien über die Wiederherstellung des Abkommens mit dem Iran verhandelt, das dort am 14. Juli 2015 vereinbart worden war. Der fünfmonatige Stillstand war durch die Wahl eines neuen iranischen Präsidenten und die Bildung einer neuen Regierung in Teheran verursacht worden. Verbunden mit diesen Vorgängen war eine Überprüfung der bisherigen iranischen Verhandlungslinie und der erreichten Zwischenergebnisse zu einzelnen Fragen.

Am Freitag ist in Wien wieder einmal eine Arbeitspause eingetreten. Sie dient dazu, dass die beteiligten Diplomaten in ihre Hauptstädte zurückreisen, um den Stand der Dinge zu diskutieren und sich neue Instruktionen zu holen. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Gespräche im Laufe dieser Woche fortgesetzt werden.

Seit Jahresbeginn scheinen sich alle Seiten darüber einig zu sein, dass man sich in der »Endphase« der Verhandlungen befinde, und dass die Dinge mittlerweile soweit ausdiskutiert seien, dass jetzt »politische Entscheidungen« getroffen werden müssten. In diesem Sinn haben sich in nahezu identischen Formulierungen die Vertreter Russlands, Irans, des »Europa-Trios« (Frankreich, Deutschland und Großbritannien) ebenso wie der USA geäußert. Letztere sind allerdings nicht direkt an den Wiener Gesprächen beteiligt, weil ihr damaliger Präsident Donald Trump im Mai 2018 den einseitigen Austritt aus dem »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA), wie der offizielle Name des 2015 vereinbarten Abkommens lautet, erklärt hat. Die USA sind dennoch mit einer Delegation in der österreichischen Hauptstadt präsent, die durch Vermittlung der anderen Beteiligten – Russland, China und das »Europa-Trio« – mit der iranischen Seite kommuniziert.

In unterschiedlichem Grad haben alle Teilnehmer der Wiener Gespräche und die USA in den letzten Wochen von »Fortschritten« und einem »positiven Verlauf« gesprochen. Aber worin die bisher erreichten Ergebnisse bestehen, und welche Probleme noch nicht gelöst sind, ist vollkommen unbekannt und nur Objekt von Spekulationen und Gerüchten. Nicht einmal aus der Führung Israels, die von der US-Regierung ständig über die Verhandlungen auf dem Laufenden gehalten wird, sind bisher Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.

Die offiziell verkündeten Positionen Irans einerseits, der USA andererseits liegen weit auseinander. Zum Beispiel fordert Teheran nicht nur die erneute Aufhebung der Sanktionen, auf deren Anwendung Trumps Vorgänger Barack Obama 2015 verzichtet hatte, sondern auch, dass alle zusätzlichen Strafmaßnahmen rückgängig gemacht werden, die Trump während seiner Amtszeit angeordnet hat. Das sind mehrere hundert, von denen die jetzige US-Administration unter Präsident Joseph Biden jedoch etliche beibehalten will. Der Iran verlangt außerdem eine Garantie, dass eine Einigung nicht von der nächsten Regierung in Washington wieder aufgekündigt würde. Das hat Biden bisher mit dem Argument abgelehnt, dass er eine solche Zusicherung aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht abgeben könne.

In der Aussage, die Wiener Gespräche seien in der »Endphase« angekommen, und es müssten in allernächster Zeit »politische Entscheidungen« getroffen werden, ist von westlicher Seite auch die Drohung mit einem Abbruch der Verhandlungen enthalten, falls es nicht sehr bald zu einer Einigung kommt. Begründet wird diese Drohung mit den Fortschritten des iranischen Atomprogramms: Nach dem Austritt der USA aus dem JCPOA hält sich seit Mai 2019 auch Teheran nicht mehr an die Beschränkungen, denen es 2015 zugestimmt hatte. Inzwischen hat der Iran nicht nur die 2013 im Vorfeld des Abkommens eingestellte 20prozentige Anreicherung von Uran wiederaufgenommen, sondern reichert erstmals auch bis zu 60 Prozent an. Unbestätigte Meldungen besagen, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten jetzt vom Iran eine grundsätzliche Einigung bis Mitte Februar verlangen.