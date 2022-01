Mehr alte Menschen sind einsam

Berlin. Alte Menschen haben laut einer Umfrage in der Coronapandemie häufiger mit Einsamkeit zu kämpfen. Der Anteil der Menschen ab 80 Jahren, die sich als einsam bezeichneten, lag im Befragungszeitraum von November 2020 bis April 2021 bei 12,1 Prozent. Und damit doppelt so hoch wie bei Befragungen in den Jahren 2017 und 2018, wie das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) am Freitag mitteilte. (dpa/jW)