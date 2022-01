Hannibal Hanschke/REUTERS Da fasst er sich an den Kopf: Meuthen ist die AfD zu rechts geworden (Hannover, 2.12.2017)

»Was fällt, das soll man auch noch stoßen«, nach dieser nietzscheanischen Maxime ist in der AfD bisher immer mit gescheiterten Parteivorsitzenden verfahren worden. Insofern sind die Kommentare aus der Partei zum Rück- und Austritt von Jörg Meuthen am Freitag noch milde. Von großer menschlicher Enttäuschung sprach Alexander Gauland, Björn Höcke bekundete seinen Respekt und Stephan Brandner attestierte Meuthen sogar vier gute Jahre als Vorsitzender, bis er alles wieder eingerissen habe. Sein bisheriger Kovorsitzender Tino Chrupalla bringt eher Erleichterung zum Ausdruck und sieht mit Meuthens Austritt die Spaltung der Partei überwunden. Einzig seiner Intimfeindin Alice Weidel ist diese Ruhe in der Stunde des Sieges nicht gegeben, sie wirft Meuthen Charakterschwäche vor.

Viele politische Freunde hatte der bisher längste Parteivorsitzende nicht mehr in der AfD, und nachdem er bereits im Herbst seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur für den Vorsitz angekündigt hatte, kommt auch der jetzt vollzogene Austritt nicht wirklich überraschend. Meuthen ist mit seinem späten Versuch, der völkischen Rechten die Partei nicht kampflos zu überlassen, krachend gescheitert. Das hat er auch selber so bewertet. Sein Rückzug ist der letzte Beleg dafür, dass gegen die extreme Rechte in der AfD keine Politik gemacht werden kann.

Der Austritt Meuthens ist insofern eine Zäsur für die Partei, als dass er die innerparteilichen Kräfteverhältnisse für alle sichtbar macht: Er hat den Kampf mit der völkischen Rechten gesucht und ihn klar verloren. Für die verbliebenen Anhänger des bürgerlichen Lagers heißt das, die Vormachtstellung der Faschisten zu respektieren. Jeder leitende Funktionär aus diesem Lager, jeder mögliche Nachfolger Meuthens wird zukünftig wissen, wo die Grenzen einer eigenständigen Positionierung konträr zur tonangebenden extremen Rechten liegen.

Dass die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach, den Austritt Meuthens zum Anlass nahm, ihren Eintritt in die AfD anzukündigen, ist ein klares Zeichen. Dieser Teil des reaktionären Konservatismus ist nicht gewillt, die lang ersehnte Heimat rechts von der Union wegen einer Faschisierung in Teilen der Partei aufzugeben. Man arrangiert sich und nähert sich an, genießt die neue Freiheit, dem Ressentiment freien Lauf zu lassen und wird schnell selbst Teil der Radikalisierungsspirale, die die Partei noch weiter nach rechts außen treibt. Wer diesen Weg nicht mitgehen will, verstummt, macht unauffällig Fachpolitik oder ist längst ausgetreten.

Natürlich ist Meuthen nicht nur Opfer der Rechten, sondern zum Teil auch Zauberlehrling. Als es gegen seine Konkurrentin Frauke Petry und um die Festigung seiner Stellung an der Parteispitze ging, pilgerte er zum Kyffhäuser, machte den Höcke-Fans seine Aufwartung und trat beim Institut für Staatspolitik auf. Erst als er merkte, dass sich die völkische Rechte nicht mehr einhegen und kontrollieren ließ, suchte er den innerparteilichen Streit. Der von Meuthen betriebene Parteiausschluss von Andreas Kalbitz, dem wichtigsten Organisator des »Flügels«, war eine klare Kampfansage, die Meuthen jedoch offenbar ohne Absicherung und klaren Plan führte. Seine Brandrede gegen die Parteirechte beim Parteitag in Kalkar und vor allem seine Angriffe gegen Gauland waren taktisch unklug, weil damit das Spalterimage dem Meuthen-Lager anhaftete. Vor allem aber konnten Meuthen und seine Anhänger niemals mit der Währung punkten, die am Ende für Parteien die härteste ist: mit Wahlerfolgen. Während die Landesverbände in Hand der bürgerlichen Rechten vor sich hindümpeln, werden die spektakulären Erfolge ausschließlich von der völkischen Rechten eingefahren.

Vielleicht sind die Reaktionen von Höcke und anderen auf den Sieg über Meuthen deshalb so verhalten, weil sie schnell begriffen haben, dass mit Meuthen auch eine einfache Ausrede für die aktuelle Stagnation der Partei wegfällt. Ist die Partei erst mal zur Gänze in der Hand der völkischen Rechten, dann gehen auch alle Misserfolge auf ihr Konto.