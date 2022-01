Die Vermessung des E-Schrotts

Maurizio Gambarini/dpa Her mit dem kostbaren Schrott: Der Staat würde jährlich gern mindestens 65 Prozent der Altgeräte zurück im Wirtschaftskreislauf sehen

Eine kleine Trauergemeinde steht zwischen Recycling-Containern, alle in Schwarz, in sich gekehrt, jeder mit langstieliger Rose vorm Bauch. Der Abschiedsschmerz gilt einem Röhrenfernseher, den sich ein Sortierer im Bildvordergrund unter den Arm geklemmt hat. »Lass los – auch wenn es wehtut« ist der fettgedruckte Slogan. »Entsorge deinen E-Schrott kostenlos auf dem Wertstoffhof oder im Handel« steht kleiner darunter.

Ein vergleichsweise erfreuliches Werbeplakat mit vernünftiger Botschaft. Es ist – neben ähnlichen Schrottplatzmotiven, auf denen ein Tüftler ein letztes Mal Hand an einen CD-Player legt oder ein Langhaariger um einen orangefarbenen Föhn weint – Teil einer bundesweiten Kampagne, die seit einigen Wochen läuft. Auch auf Social-Media-Kanälen. Selbst TV-Spots werden mit Unterstützung des Bundesumweltministeriums plaziert. Verantwortlich ist die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR), deren Logo auch unten auf dem Plakat prangt.

Hauptaufgabe dieser Stiftung ist die Sicherstellung der Entsorgung von Altgeräten durch Hersteller und Verkäufer. Keine kleine Aufgabe. Jedes Jahr fallen hierzulande gut 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott an, knapp 20 Kilo pro Person, Tendenz steigend. Wieviel davon auf Dachböden, in Kellern oder Schubladen verstaubt, sei unklar, sagt Alexander Goldberg aus dem EAR-Vorstand im Gespräch mit jW. Immerhin gebe es eine neuere Erhebung des Branchenverbands Bitkom für Mobiltelefone. Etwa 206 Millionen waren demnach im März 2021 bundesweit eingelagert, auch hier ist die Tendenz steigend.

Das Ganze ist kein Problem verschrobener Messies. In einer repräsentativen Umfrage der Stiftung im Oktober 2021 gab rund die Hälfte der Befragten an, defekte Geräte zu Hause gebunkert zu haben, vor allem Unterhaltungselektronik. Ziel der eingangs beschriebenen Kampagne ist es, diesen Schrott voller Edelmetalle und seltener Erden der Kreislaufwirtschaft zuzuführen.

»Auf keinen Fall sollten Elektroaltgeräte in den Hausmüll geschmissen, auf die Straße gestellt oder dem fahrenden Sammler an der Haustüre übergeben werden, der sich kurz zuvor per Flyer ankündigt«, sagt Goldberg. In diesen Fällen sei »eine ordnungsgemäße Entsorgung nicht sichergestellt«, und diese Altgerätemengen fehlten dann auch »für die gesetzliche Sammelquote in Deutschland«. Ein irres staatstragendes Argument, aber der Gesetzgeber hat 2019 nun mal eine jährliche Sammelquote von 65 Prozent als Zielgröße vorgegeben, und davon ist das Land weit entfernt. 2019 wurden laut Goldmann rund 2,59 Millionen Tonnen Neugeräte in Verkehr gebracht, ordnungsgemäß entsorgt wurden etwa 950.000 Tonnen.

Die Umfrage im Oktober hat laut Goldberg auch ergeben, »dass viele Bürger die Entsorgungswege oft noch als zu umständlich beziehungsweise kompliziert empfinden«. Mit der Novellierung des Elektrogesetzes zum 1. Januar 2022 (»ElektroG3«) sind auch die Vorgaben nicht nur simpler geworden. Dass größere Lebensmittelmärkte, die mehrmals im Jahr Elektrogeräte anbieten, bis 30. Juni Rücknahmestellen einrichten müssen, ist eine Erleichterung. Aber wenn Goldberg über die neuen Vorschriften für Onlinehändler redet, kommt man kaum hinterher. Es geht da um Größen von »Lager- und Versandflächen«, um Geräte der Kategorien eins bis sechs – von »Wärmeüberträgern« bis zu »Photovoltaikmodulen«, auch die Größe der Bildschirmoberfläche in Quadratzentimetern macht einen Unterschied –, um »Eins-zu-eins-« und »Null-zu-eins-Rücknahme«. Je nachdem müssen Händler seit dem 1. Januar den Käufern neuer Geräte »die unentgeltliche Abholung eines entsprechenden Altgeräts« anbieten oder »geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten«. Unter bestimmten Umständen soll auch »ohne Neukauf« eine »kostenlose Rücknahme von bis zu drei Altgeräten« möglich sein. Wie Otto Normalverbraucher da durchsehen soll, bleibt eine offene Frage. Wie die Einhaltung dieser Vorschriften überprüft werden soll, auch.

Schließlich kommt Goldberg noch auf einen Sonderfall zu sprechen, der einem fast schon wie der Normalfall vorkommt: Auch Onlinehändler ohne Niederlassung in Deutschland müssten sich im EAR registrieren lassen und Altgeräte zurücknehmen, sagt er. Sehr viele würden da »nicht gesetzeskonform agieren«. Deshalb habe der Gesetzgeber zum 1. Januar 2023 eine »Prüfpflicht für die Betreiber von elektronischen Marktplätzen und Fulfillment-Dienstleistern« eingeführt. Diese dürften dann nur noch mit Händlern zusammenarbeiten, für die ein Bevollmächtigter in Deutschland registriert sei, der auch die Rücknahme von Altgeräten gewährleiste. Wie diese Rechtsnorm durchgesetzt werden wird, bleibt abzuwarten.

Ein gut handhabbares Gesetz wurde im vergangenen Sommer von der Thüringer Landesregierung erlassen. Jeder Bürger konnte bis Jahresende eine Rechnung für die Reparatur eines Elektrogerätes einreichen und die Hälfte erstattet bekommen, maximal 100 Euro. Die Nachfrage war größer als gedacht, was die FAZ »auch auf Erfahrungen aus der DDR« zurückführte (Ausgabe vom 5.1.2022). Binnen vier Monaten gingen 7.000 Anträge ein, vor allem für ­Handys, gefolgt von Waschmaschinen und Geschirrspülern. Eine Neuauflage des bundesweit einzigartigen »Reparaturbonus«-Programms ist geplant, dafür muss aber erst der Landeshaushalt 2022 verabschiedet werden. Anfang Februar soll das passieren. »Das ist sicherlich ein interessanter Versuch«, sagt Goldberg zu dieser Art der Verbesserung der Umweltbilanz von Altgeräten. Der große Zuspruch zeige, dass viele Bürger bereit sind, »ihren Beitrag zum Funktionieren einer Kreislaufwirtschaft zu leisten«. Wenn sie es denn bezahlen können.