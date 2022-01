Erdgaslieferungen spontan nicht ersetzbar

Berlin. Ein möglicher russischer Lieferstopp im Falle einer Eskalation des Ukraine-Konflikts könnte nach Einschätzung von Experten zu Problemen bei der Energieversorgung in Deutschland führen. Russlands Anteil an den deutschen Erdölimporten habe 2020 bei 34 Prozent gelegen, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf Daten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Bezogen auf den deutschen Verbrauch, betrug der Anteil russischer Erdgaslieferungen demnach knapp über 50 Prozent. Die Steinkohleimporte stammten zu 45 Prozent aus Russland.(AFP/jW)