Nach KfW-Förderstopp: Lindner will Familien helfen

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner will nach dem Stopp der Förderung von energieeffizienten Neubauten Privatpersonen unter die Arme greifen. Das Gros der etwa 24.000 Anträge komme von Unternehmen, sagte der FDP-Chef am Sonntag in einem Spiegel-Interview. »Nach meinen Informationen handelt es sich um gut 4.000 Familien und Privatpersonen. Die lassen wir nicht im Stich.« Wenn sich die Ampelkoalition darauf verständige, könne es hier noch eine Förderung geben. »Und für die Zukunft müssen wir Lösungen finden.« Das Wirtschaftsministerium hatte zuletzt aufgrund einer Antragsflut besonders für den Bau von Häusern nach dem Standard 55 die Förderung mit sofortiger Wirkung gestoppt. (Reuters/jW)