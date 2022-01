Demonstration gegen Polizeigewalt

Wuppertal. Rund 300 Menschen haben am Sonntag in Wuppertal-Elberfeld lautstark gegen

Polizeigewalt, Repression und rechte Strukturen in den deutschen Sicherheitsbehörden demonstriert. Aufgerufen hatte das NRW-weite Bündnis »Forum gegen Polizeigewalt und Repression« zur Demonstration unter dem Motto »Gerechtigkeit für Giorgios und für alle anderen Opfer staatlicher Gewalt«. Giorgios Zantiotis war am 1. November 2021 nach einer brutalen Festnahme unter noch ungeklärten Umständen im Wuppertaler Polizeigewahrsam gestorben.(jW)