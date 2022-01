»Wir sind nicht als einzige beobachtet worden«

Jochen Lübke/dpa Lässt sich nicht in die Karten schauen: Der niedersächsische Verfassungsschutz (Hannover, 16.11.2011)

Sechs Jahre lang, von 2007 bis 2013, sind Sie und Maren Kaminski, frühere Geschäftsführerin des Linke-Landesverbandes, vom niedersächsischen Verfassungsschutz beobachtet worden. Wie haben Sie das überhaupt erfahren?

Im Frühjahr 2021 hatte der niedersächsische Verfassungsschutz uns mitgeteilt, dass eine »Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln« erfolgt sei, wie es im Amtsdeutsch heißt. Laut niedersächsischem Verfassungsschutzgesetz müssen Betroffene von einer geheimdienstlichen Überwachung unterrichtet werden, wenn diese abgeschlossen ist. Maren Kaminski und ich waren übrigens nicht die einzigen in der Partei, die beobachtet wurden, nur sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen.

Kürzlich haben Sie erneut Post von der Behörde bekommen, nachdem Sie eine Begründung für die Überwachung eingefordert hatten.

So ist es. Schon im April 2021 haben wir über den Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam die Behörde aufgefordert, Auskunft zu den Vorgängen zu geben. Vor kurzem, fast neun Monate später, haben wir eine Antwort erhalten. Die ist aber sehr allgemein gehalten. Bei Maren Kaminski werden Aktivitäten aufgelistet, die zu einem normalen parteipolitischen Engagement gehören. In der Antwort an mich wird nicht mal das transparent gemacht. Ich muss also annehmen, dass die damals meine politische Schwerpunktarbeit beobachtet haben. Unter anderem habe ich mich bei Streikunterstützungen engagiert, gewerkschaftliche Bildungsarbeit gemacht, die Linke.SDS mit aufgebaut und begonnen, als kritischer Nachwuchswissenschaftler zu arbeiten. Das wäre natürlich starker Tobak, sollte der Verfassungsschutz auch mein gewerkschaftliches und wissenschaftliches Engagement überwacht haben.

Waren Sie denn bei Gruppen aktiv, die der Verfassungsschutz üblicherweise auf dem Schirm hat, zum Beispiel bei der Antifa?

Ich bin Antifaschist, aber damals war ich in keiner antifaschistischen Gruppe aktiv. Es ist mir ein Rätsel, was an meinen Aktivitäten und denen von Maren verfassungsfeindlich gewesen sein soll. Aufschlussreich ist auch, dass Maren und ich damals in der Partei für unterschiedliche Richtungen standen. Es hieß ja bisher immer, der Inlandsgeheimdienst beobachte nur bestimmte Teil der Linkspartei – tatsächlich ist die Partei hier aber in ihrer ganzen Breite überwacht worden. Mich beschäftigt noch etwas anderes: Spielten bei der Beobachtung auch kritische Wissenschaft und Forschung eine Rolle, meine publizistische Tätigkeit? Das wäre noch mal eine andere Nummer. Aus meinem Umfeld, von Kolleginnen und Kollegen, haben mich dazu bereits besorgte Anfragen erreicht.

Es spricht vieles dafür, dass das Landesamt sogar V-Leute gegen Sie eingesetzt hat.

Ja. In beiden Fällen geht das aus den Antwortschreiben des Amtes nicht eindeutig hervor, aber es gibt deutliche Hinweise darauf. Wenn man uns tatsächlich bespitzelt hätte, wäre das natürlich noch mal ein zusätzlicher Skandal.

Stichhaltige Gründe für die Beobachtung wurden Ihnen offenbar nicht genannt. Welche Motivation vermuten Sie denn hinter der Maßnahme?

Für mich ist das eine politisch motivierte Beobachtung gewesen, wobei sicherlich eine Rolle spielte, dass in den fraglichen Jahren die CDU die Landesregierung gestellt hat. Ein Ziel solcher Maßnahmen ist sicher auch, dass Linke eingeschüchtert werden sollen. Der Verfassungsschutz soll die Demokratie schützen, aber davon kann angesichts solcher Vorkommnisse nicht die Rede sein. Man muss sich nur mal diesen Kontrast vor Augen führen: Auf der einen Seite wird eine demokratische Partei überwacht, auf der anderen Seite ist der Verfassungsschutz in die radikale Rechte verstrickt. Deshalb fordern wir auch weiterhin, dass diese Behörde aufgelöst werden muss.

Aus der Partei erhalten Sie und Maren Kaminski viel Unterstützung, so vom niedersächsischen Landesvorsitzenden Lars Leopold und den beiden Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow.

Ja, und auch aus dem außerparlamentarischen Umfeld erfahren wir viel Solidarität. Das tut gut und gibt Kraft. Wir werden uns sicherlich nicht einschüchtern lassen. Den demokratischen Weg zum Sozialismus schützt das Grundgesetz. Daran wird auch der Verfassungsschutz nichts ändern.