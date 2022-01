Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS Ist gespannt, wie sich das Kriegsbündnis NATO diesmal herausreden wird: Russlands Außenminister Sergej Lawrow (Moskau, 22. Juni 2021)

Russland hat erneut bekräftigt, dass es keinen militärischen Angriff auf die Ukraine plant. Wenn die Entwicklung von Moskau abhänge, werde es keinen Krieg geben, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem am Freitag veröffentlichten, langen Interview mit vier russischen Radiosendern. »Wir wollen keine Kriege, aber wir werden nicht zulassen, dass unsere Interessen schamlos mit Füßen getreten und ignoriert werden«, sagte Lawrow. Russland werde jetzt die westlichen Antworten auf seine Vorschläge analysieren und anschließend entscheiden, wie es weiter vorgehe. Einstweilen gehe der Dialog mit den USA weiter, sagte Lawrow. Washingtons Antwort auf die russischen Vorschläge sei »geradezu ein Musterbeispiel diplomatischen Anstands« gewesen im Vergleich zu dem »hochgradig ideologisierten« Text, den die NATO Moskau zugesandt habe. Und: Alles, was die westlichen Antworten an konstruktiven Punkten enthielten, habe Russland schon vor Jahren vorgeschlagen, so Lawrow.

Nach den Worten des Außenministers stützt sich die russische Verhandlungsposition auf die Charta von Istanbul, die auf OSZE-Ebene 1999 von den Staatsoberhäuptern aller Mitgliedstaaten der Organisation unterzeichnet und 2010 in der kasachischen Hauptstadt Astana bekräftigt worden sei. Darin finde sich neben dem Prinzip der freien Bündniswahl auch die Bestimmung, dass kein Land seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer vorantreiben dürfe. Russland verlange von den »westlichen Partnern« lediglich, dass sie das einhielten, was sie selbst unterschrieben hätten. Er sei gespannt, wie sich die NATO diesmal »herausreden« werde, so Lawrow.

Unterdessen hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Sonnabend abend angekündigt, die Zahl der in Osteuropa stationierten britischen Soldaten zu verdoppeln. Sie liegt derzeit bei etwa 1.150. US-Präsident Joseph Biden kündigte am Freitag für die nächste Zeit die Entsendung »einiger« US-Soldaten an die Ostf lanke der NATO an – es würden aber »nicht sehr viele« sein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am selben Tage, noch gebe es einen Weg zurück zur Diplomatie. Sein Generalstabschef Mark Milley wies darauf hin, dass im Falle eines Krieges mit zahlreichen Opfern und großen Zerstörungen gerechnet werden müsse.

Dem Kontext nach waren diese Warnungen in erster Linie an die Adresse der Ukraine gerichtet: Sie möge sich ihrerseits von möglichen Provokationen zurückhalten. Diese Interpretation deckt sich mit Berichten ukrainischer Medien, wonach die USA Druck auf Kiew ausübten, den politischen Teil der Minsker Vereinbarungen nach jahrelanger Weigerung zu erfüllen. Ein Bericht auf CNN, wonach Biden in einem entsprechenden Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij sogar laut geworden sei, wurde später von der Webseite des US-Senders wieder entfernt.

In der Tat hatte die Ukraine einen Gesetzentwurf für die »Deokkupation« des Donbass am Dienstag offiziell zurückgezogen, der eine jahrzehntelange Diskriminierung der Bewohner der »Volksrepubliken« des Donbass bedeutet hätte und den Minsker Vereinbarungen klar widersprach. Derweil will Bundesaußenministerin Annalena ­Baerbock am 7. und 8. Februar gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian nach Kiew reisen. Nach einem Treffen politischer Berater im sogenannten »Normandie«-Format am vergangenen Mittwoch hatte der russische Vertreter Dmitri Kosak gesagt, die Beteiligten hätten sich etwa zwei Wochen Zeit gegeben, um erste Fortschritte zu erreichen. Die Baerbock-Reise käme genau zum ungefähren Ende dieser Frist.