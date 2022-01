Soll man in dieser Jahreszeit überhaupt Nahrung zu sich nehmen? Kommt auf die Fettreserven an. Menschen, deren Haselmaus-, Braun­brustigel- oder Murmeltiergene exprimieren, überstehen den Winter locker mit Nulldiät. Allerdings sollten sie sich dafür in Erdlöcher zurückziehen und ihre Körpertemperatur reduzieren. Andere fühlen spätestens ab Januar den Höhlenbären in sich ermüden und verkriechen sich mit einem Glas Honig auf dem Nachttisch auf unbestimmte Zeit ins Bett. Aber Vorsicht: Der Ursus spelaeus ist in der letzten Kaltzeit ausgestorben – übermäßiges Chillen korrumpiert den Fortpflanzungstrieb. Sport dagegen befeuert ihn. Und hier kommt – ganz regional und saisonal – der Grünkohl ins Spiel. Der macht angeblich fit und potent, er sei ein »Powerfood«. Glauben Sie nicht den Fake News. Der Grünkohl ist vor allem eins: schwer verdaulich. Dennoch sind manche ganz verrückt nach seinem zugleich würzig-herben und süßlichen Geschmack. Bei Minusgraden rennen sie aus dem Haus, um welchen zu besorgen, wobei bei ihnen vermutlich olympiareife Gene des Cro-Magnon-Menschen exprimieren, jenes künstlerisch begabten Großwildjägers aus dem Neopaläolithikum, der übrigens unseren gemütlichen Höhlenbären auf dem Gewissen haben könnte. Hierin ist die Wissenschaft noch uneins.

Als unstrittig gilt indes, dass der Grünkohl nicht typisch deutsch ist, sondern zuerst im östlichen Mittelmeerraum angebaut und auch gerne von den Römern verzehrt wurde. In Deutschland streiten sich heutzutage Bremer und Oldenburger um das Prädikat »Hauptanbaugebiet« der »friesischen Palme«, wie sie ihren Kohl scherzhaft nennen. Klassische norddeutsche Gerichte werden mit Kasseler, Mettenden oder Pinkelwurst serviert. Anschließend gibt es begreiflicherweise Schnaps. Die Coole Wampe versucht’s erst mal im guten, hier mit einem Eintopf aus Portugal:

Cozido de couves com gambas

Drei Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Fünf große Kartoffeln schälen, waschen und würfeln. Zwei EL Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln darin unter Wenden in sieben bis acht Minuten glasig dünsten. Knoblauch dazugeben und weitere zwei Minuten braten. Eine Msp. Kreuzkümmel, die Kartoffeln und 800 ml Gemüsebrühe dazugeben, einmal aufkochen und etwa 20 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Inzwischen ca. 450 g Grünkohl putzen, gründlich waschen und gut abtropfen lassen. Grünkohl in sehr feine Streifen schneiden oder fein zerpflücken. Eine Biozitrone heiß abspülen, trockenreiben und etwas Schale fein abreiben. Drei eingelegte Piri-Piri-Schoten abtropfen lassen und das Öl auffangen. Die Schoten fein hacken und mit dem restlichen Öl und der Zitronenschale mischen. Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch in der Brühe mit dem Stabmixer fein pürieren. Den Kohl in den Fond geben und alles zehn Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. 350 g küchenfertige, geköpfte und geschälte Garnelen abspülen, trockentupfen und in den Eintopf geben. Alles nochmals aufkochen und weitere zwei Minuten kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Eintopf mit dem Piri-Piri-Öl beträufeln und anrichten. Dazu Portwein.