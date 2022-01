Derrys Blutsonntag

imago/ZUMA/Keystone Auf Steinwürfe antworteten die britischen Soldaten mit Schüssen (Londonderry, 30.1.1972)

Der 30. Januar 1972 war ein ungewöhnlich sonniger Tag in Derry. Mit dem Marsch wollte die nordirische Bürgerrechtsbewegung nochmals ein lautes Zeichen gegen die Internierung politischer Aktivisten setzen. Über 10.000 Demonstranten waren gekommen, als sich der Zug von Creggan aus in Richtung Stadtzentrum in Bewegung setzte. Weniger als zwei Stunden später waren 13 von ihnen tot. Erschossen von Soldaten des britischen Fallschirmjägerregiments. Der Tag markiert den Übergang von einem bewaffneten Konflikt hin zu einem offenen Krieg in Nordirland.

Die Bürgerrechtsbewegung hatte sich am 29. Januar 1967 gegründet. Ab Sommer 1968 führte sie friedliche Märsche durch, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Der 1921 nach dem irischen Unabhängigkeitskrieg entstandene Staat Nordirland beruhte auf der Diskriminierung der katholischen Minderheit durch die protestantische Mehrheit. Katholiken wurden von den britisch-unionistischen Gewerkschaften von besser bezahlten Jobs in der Industrie ferngehalten. Sie fanden keine Aufnahme in den öffentlichen Dienst, der Zugang zu vielen Bildungseinrichtungen wurde ihnen verwehrt, es entstanden katholische Elendsviertel.

Systematisch ausgeschlossen

Gestützt wurde das System von der Polizei, die sich nahezu ausnahmslos aus Protestanten zusammensetzte, und einer undemokratischen Wahlkreiseinteilung. Dadurch blieben Katholiken selbst in Derry, wo es eine katholische Bevölkerungsmehrheit gab, unterrepräsentiert, die Protestanten erhielten immer eine Mehrheit im Stadtrat. Derry war zugleich das Zentrum der Bürgerrechtsbewegung. Am 5. Oktober 1968 wurde dort ein Marsch von 400 Bürgerrechtlern von der Polizei und radikalen, probritischen Loyalisten niedergeschlagen. Der Tag gilt als Beginn des Nordirlandkonflikts. Von da an drehte sich die Gewaltspirale immer rascher.

Nach Vertreibungen von Katholiken aus ihren Häusern und der Inbrandsetzung ganzer Straßenzüge durch Loyalisten wurde die britische Armee nach Nordirland entsandt. Viele Regimenter waren zuvor noch in den britischen Kolonien zur Bekämpfung antikolonialer Aufstände eingesetzt worden. Im Kampf gegen kommunistische und nationalistische Gruppen verübten sie Verbrechen in Kenia, Jemen und Malaysia. Eines davon war das 1. Bataillon des Fallschirmjägerregiments, das Ende 1969 nach Nordirland entsandt wurde. Davor hatte es gegen die zypriotische Unabhängigkeitsbewegung EOKA, in Bahrain und schließlich in Aden gekämpft. Als am 9. August 1971 die Internierungen von politischen Aktivisten begannen, wütete das Bataillon drei Tage lang im Belfaster Stadtteil Ballymurphy und erschoss zehn unbewaffnete Zivilisten. Dasselbe Bataillon wurde am 30. Januar 1972 nach Derry entsandt.

Gegen 14 Uhr versammelten sich die Teilnehmer im gegenüber der Innenstadt auf einer Anhöhe gelegenen Stadtteil Creggan. Von dort wollte der Zug hinunter in die Bogside ziehen und weiter in das Stadtzentrum, um vor dem Rathaus die Abschlusskundgebung abzuhalten. Als die Organisatoren von einem Pritschenwagen, der den Zug anführte, auf der William Street eine Militärabsperrung erblickten, bog der Zug rechts in die Rossville Street ein, um dort vor dem bekannten Eckhaus mit der Aufschrift »Sie betreten nun das freie Derry« die Abschlusskundgebung abzuhalten. Das britische Militär hatte die Anweisung erhalten, die Demonstranten nicht ins Stadtzentrum zu lassen. Es war 15.45 Uhr, und die meisten Demonstranten folgten dem Pritschenwagen. Ein kleiner Teil fühlte sich allerdings von der Militärabsperrung provoziert und warf Steine auf die Soldaten, die mit Tränengas antworteten.

Etwa zehn Minuten später begannen Soldaten mit einem Maschinengewehr fünf Schüsse aus einem leerstehenden Gebäude abzugeben. Der 15jährige Damien Donaghy und der 59jährige John Johnston wurden getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Johnston erlag am 16. Juni seinen Verletzungen. Durch die Schüsse wurden die meisten Protestierenden von der Barrikade vertrieben, und um 16.07 Uhr wurde das Fallschirmjägerregiment angewiesen, die verbliebenen Personen bei der Barrikade in der William Street zu verhaften.

In der Rossville Street waren die Abschlussreden im Gange, als um 16.10 Uhr Soldaten des Bataillons das Feuer auf Demonstranten eröffneten. Eine Massenpanik brach aus. Die britischen Soldaten schossen auf fliehende Zivilisten. Um 16.40 Uhr waren 13 Personen tot und 14 weitere durch Schüsse verletzt. Nach Angaben der britischen Armee feuerten 21 Soldaten insgesamt 108 Schuss Munition ab.

Bei den Toten handelte es sich um: Patrick Doherty, 31, Gerard Donaghy, 17, John Duddy, 17, Hugh Gilmour, 17, Michael McDaid, 20, Kevin McElhinney, 17, Bernard McGuigan, 41, Gerard McKinney, 35, William McKinney, 26, Michael Kelly, 17, William Nash, 19, James Wray, 22, und John Young, 17.

Vor aller Augen

Im Unterschied zu den Kolonialverbrechen und dem Massaker in Ballymurphy desselben Bataillons ereignete sich das Massaker des »Bloody Sunday« vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Fernsehteams der BBC, des irischen Senders RTÉ und andere nationale und internationale Journalisten waren anwesend und berichteten von den Ereignissen.

Drei Tage später waren Tausende gekommen, um die Toten zu Grabe zu tragen. Als am 2. Februar die Bevölkerung Dublins die Bilder der Särge in den Nachrichten sah, entlud sich die Wut. Rund 30.000 Menschen marschierten zur britischen Botschaft und steckten sie in Brand. Es war ein kurzer, aber lauter Aufschrei der Dubliner Bevölkerung gegen die britische Besatzung.

In Nordirland hatte der »Bloody Sunday« längere und blutigere Auswirkungen. Nach den Ereignissen schlossen sich Tausende der IRA und anderen bewaffneten Gruppen an. Die Aussicht auf eine friedliche Beilegung des Konflikts war endgültig verspielt worden. 1972 wurde zum blutigsten Jahr des Nordirlandkonflikts. Bis zum Jahresende starben 479 Menschen, 4.876 wurden verletzt.

Erst am 15. Juni 2010 entschuldigte sich der damalige britische Regierungschef David Cameron für das Massaker im Namen der britischen Regierung und gestand ein, dass die Soldaten auf unbewaffnete, fliehende Zivilisten geschossen hatten. Dennoch wurde bis heute kein britischer Soldat für das Massaker am »Bloody Sunday« zur Rechenschaft gezogen.